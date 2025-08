Daniel Aguirre, nuevo Míster World Spain 2025: "Estoy súper feliz, aún no me lo creo"

Daniel es navarro y tiene 24 años, moreno, simpático, mide 1,85 y como él mismo me ha confesado, está "súper feliz" al haber conseguido alzarse con el titulo. "Estoy que no me lo creo, la verdad es que al principio del certamen no me lo esperaba pero a medida que iba pasando la semana fui adquiriendo más confianza y mis propios compañeros me lo decían. Vi que iba encajando poco a poco y al final lo he conseguido". Así me lo contó.

Daniel es ingeniero industrial y trabajaba en Pamplona. "Decidí hacer un Master de Robótica en Dinamarca, una vez allí conseguí una beca en California y me trasladé y una vez que ha finalizado, regresé de nuevo a Dinamarca para finalizar el Master. Mi intención es poder compaginarlo con mi recién estrenado título".

Daniel, al preguntarle por amores, me dijo que no tiene novia. "Estoy soltero, mi estilo de vida, es muy complicado, y no tengo tiempo. Ahora estoy disfrutando de lo que acabo de vivir. Con mis compañeros me he llevado muy bien, tengo que reconocer que venia con prejuicios porque había muchos chicos dedicados al mundo de la moda y reconozco que todos me han sorprendido. Todos somos muy honrados y humildes. En el certamen internacional voy a ir a por todas e intentar dejar a España en lo más alto. Será en Asia y la fecha está todavía por cerrar. Afortunadamente tengo tiempo para prepararme." Concluyó.