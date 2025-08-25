Clínicas Dorsia ha puesto en marcha sus Summer Days, una campaña de promociones exclusivas en cirugía y tratamientos de medicina estética que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. Durante estas dos semanas, los pacientes podrán acceder a diferentes procedimientos con descuentos especiales y condiciones ventajosas en toda la red nacional de centros.

Descuentos por tiempo limitado

La campaña Summer Days ofrece un calendario de ofertas exclusivas disponibles únicamente entre el 18 y el 31 de agosto. El objetivo de la compañía es facilitar el acceso a intervenciones y tratamientos de alta demanda en los meses de verano, cuando muchos pacientes aprovechan el periodo vacacional para someterse a procedimientos estéticos.

Las promociones se aplican tanto a cirugía corporal y facial como a técnicas de medicina estética no invasiva. Entre los tratamientos incluidos figuran la armonización facial, la mastopexia con prótesis o la combinación de tres cirugías corporales con descuento adicional.

Cirugía corporal y mamaria

Dentro del apartado de cirugía, uno de los procedimientos destacados es la elevación de pecho con prótesis, también conocida como mastopexia con implantes. Esta intervención permite mejorar la firmeza y la forma de las mamas, y durante la campaña se presenta con una rebaja sobre su precio habitual.

Asimismo, los Summer Days contemplan una promoción específica para quienes opten por tres cirugías corporales combinadas: aumento de pecho, liposucción de alta definición y abdominoplastia. En este caso, el paquete se ofrece con un descuento del 40%, según la información publicada por la compañía.

Summer Days de Clínicas Dorsia

Dentro de esta campaña también se incluyen propuestas de medicina estética. Una de ellas es la opción de armonización facial desde 213 euros por vial, que incorpora además una sesión gratuita de mesoterapia con vitaminas. Según la compañía, este tratamiento está orientado a quienes buscan reforzar la hidratación y luminosidad de la piel mediante la aplicación de un cóctel vitamínico.

Con esta promoción, Clínicas Dorsia plantea un marco económico más accesible y con fechas concretas, manteniendo la supervisión de equipos médicos especializados en cada procedimiento.

Proceso de solicitud

Los interesados en beneficiarse de las ofertas deben solicitar cita previa a través de la web en los Summer Days de Clínicas Dorsia o mediante los canales de atención habilitados por la empresa. Para acceder a la promoción, es necesario cumplimentar un formulario con los datos personales, el motivo de la consulta y la clínica de preferencia, además de aceptar la política de privacidad.

Una vez realizada la petición, se ofrecerá la información detallada sobre el procedimiento, el presupuesto final y la disponibilidad de fechas. La compañía recuerda que todas las intervenciones están sujetas a valoración médica personalizada y a la idoneidad de cada paciente.

Disponibilidad nacional

Las promociones de los Summer Days estarán activas en toda la red de clínicas que la compañía tiene en España. Con esta iniciativa, Clínicas Dorsia refuerza su estrategia de campañas estacionales con descuentos limitados en el tiempo, una fórmula que busca responder a la demanda concentrada en periodos concretos del año.

La campaña, según la empresa, se inspira en formatos similares a jornadas de descuentos exclusivos ya consolidadas en otros sectores, como los Prime Days, adaptándolos al ámbito sanitario-estético y bajo supervisión médica.