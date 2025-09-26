Amparo Palma presenta en 'Es la Mañana' su innovador Booster Elixir: "es una fórmula renovadora con AHA"

Amparo Palma, creadora de Luminus cosmética natural, ha visitado este viernes La Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico, y lo ha hecho en el Teatro Amaya de Madrid durante el primer programa espacial de la temporada: "Quiero dar las gracias por estar aquí porque no hay nada que me guste más que los encuentros reales" comenzaba diciendo.

Ante la expectación del todo el público presente nos ha contado todas las novedades del último lanzamiento: "hoy quiero hablar de otro producto que también me enamora" comenzaba haciendo la presentación del nuevo Booster Elixir, "es una fórmula renovadora con Alfha Hidroxiácidos, que tiene ácido glicólico, ácido láctico y ácido cítrico" una vez contada la parte técnica, nos contaba cuál es la verdadera e increible función de este lanzamiento: "lo que hace es renovar la piel, tanto en las capas profundas como en las capas superficiales, quitando en esta marcas, manchas, arrugas. Y en la capa profunda lo que le da es una vida, una energía para que de dentro a fuera también se regenere".

En cuanto al modo de aplicación son "diez gotitas cada noche", y además de absorberse muy rápido, comentaba que notas los efectos incluso a la mañana siguiente, ya que por la noche la piel está "programada para renovarse", pero aclara que "no es fotosensibilizante" y que si alguien se lo quisiera aplicar por la mañana no pasaría nada.

Además, como mencionaba Isabel González, Luminus es producción española por lo que la calidad es inmejorable, "la marca España fuera de España es un lujo" comentaba Amparo porque "los españoles trabajamos muy bien y cuando trabajamos, trabajamos duro. Yo soy marca España por naturaleza" enfatizaba.

La mascarilla efecto "pinchazo sin agujas"

En cuanto al segundo producto estrella de Luminus, la mascarilla de ácido hialurónico tampoco tiene nada que envidiar al Elxir ya que como nos comentaba en directo es "como si te hubieran pinchado, pero sin agujas". La aplicación es sencilla, una vez que te hayas aplicado toda la gelatina en la cara, se absorbe y "de inmediato te rellena y te esponja la piel".

Por si todos estos beneficios fueran pocos, la mascarilla tiene un efecto "acumulativo" ya que el ácido hialurónico de poco peso molecular llega a las capas profundas y ahí es donde empieza a generar colágeno y elastina, retiene el agua y "renueva la piel" en ambas direcciones. En cuanto a la posibilidad de dejártela aplicada mientras duermes por la noche, Amparo recuerda que aunque pasados 20 minutos, se haya absorbido el 80% de esa gelatina, cuanto más tiempo la dejes que actúe mejor. Dos productos estrella que no te puedes perder en tu rutina