Dorsia impulsa la excelencia médica en su 'V Congreso Nacional de Medicina Estética' con ponencias de primer nivel

Por quinto año consecutivo, Clínicas Dorsia consolida su liderazgo en el ámbito de la medicina estética con su V Congreso Nacional de Medicina Estética, un encuentro que se ha convertido en una cita ineludible para los profesionales del sector. La jornada, que tendrá lugar el 15 de noviembre en el Auditorio Rafael del Pino (Madrid), reunirá a expertos de toda España bajo el lema "Reescribiendo los límites de la Medicina Estética".

Así, Dorsia reafirma su compromiso con la formación continua y la excelencia médica, pilares fundamentales sobre los que la compañía ha construido su reputación y liderazgo. El congreso representa una oportunidad única para promover el intercambio científico, la actualización profesional y el desarrollo de una práctica médica segura, ética y orientada al bienestar integral del paciente.

Intervención en un evento de Clínicas Dorsia

Un encuentro de Dorsia que refuerza la formación y la innovación en medicina estética

Organizado por WM Clinics, el congreso está dirigido a médicos estéticos, dermatólogos, ginecólogos, reumatólogos, endocrinos y otros especialistas vinculados con la salud y la belleza. La programación, que se desarrollará entre las 9:30 y las 19:15 horas, ofrecerá una visión transversal de la medicina estética: desde el embellecimiento de la mirada o la medicina estética masculina, hasta los tratamientos específicos para condiciones femeninas como la menopausia, las varices o el lipedema.

Además, se abordarán los nuevos horizontes de la medicina regenerativa, el uso de tecnologías avanzadas en diagnóstico y planificación estética, así como la aplicación de tratamientos innovadores como la cámara hiperbárica o las vitaminas NCTF® para la mejora de la calidad cutánea. Cada bloque está diseñado para proporcionar herramientas prácticas y conocimientos actualizados que permitan a los profesionales ofrecer resultados naturales, seguros y duraderos.

Expertos de prestigio y laboratorios líderes

El programa contará con ponentes nacionales e internacionales de primer nivel, reflejo del alto nivel científico que caracteriza a este encuentro. Algunas de las participaciones más destacadas serán:

El Dr. Hamilton Garzón (Allergan Aesthetics) hablará sobre la feminización facial con inyectables.

(Allergan Aesthetics) hablará sobre la feminización facial con inyectables. El Dr. Luis Zuluaga hablará sobre masculinización facial.

hablará sobre masculinización facial. La Dra. Katia Cobas (Galderma) abordará el uso de ácido poliláctico corporal en el tratamiento las consecuencias de la pérdida de peso.

(Galderma) abordará el uso de ácido poliláctico corporal en el tratamiento las consecuencias de la pérdida de peso. La Dra. María Granados , reumatóloga, hablará sobre la aplicación de la medicina estética en pacientes reumatológicos.

, reumatóloga, hablará sobre la aplicación de la medicina estética en pacientes reumatológicos. la Dra. Ana Babentsova , médico estético, impartirá una ponencia sobre el embellecimiento de la mirada.

, médico estético, impartirá una ponencia sobre el embellecimiento de la mirada. El Dr. Diego Muñoz (Laboratorios Lilly), endocrino, participará con una ponencia sobre el tratamiento de la obesidad.

(Laboratorios Lilly), endocrino, participará con una ponencia sobre el tratamiento de la obesidad. El Dr. Isidro Rebelo (Dermica y Aboderm) intervendrá en sesiones dedicadas al uso de hilos faciales y aumento de glúteos con ácido hialurónico.

El programa contará, además, con la participación del Dr. Antonio Jiménez (oftalmólogo), y la Dra. Marina Knutson (Fillmed), así como con médicos de Dorsia; los doctores María Galindo, Esther Ristori, Sara Salort, Claudia Cartié, Daniel Ávila y Antonio Fustes— participarán en las diferentes sesiones aportando su experiencia clínica y su visión sobre la evolución de una medicina estética responsable y comprometida con la seguridad del paciente.

El congreso cuenta con el patrocinio principal de Abbvie/Allergan Aesthetics, Galderma y Lilly como patrocinadores oficiales, tres laboratorios líderes en innovación médico-estética y farmacológica. Como colaboradores, Henry Schein Medical, BTL Medical, Laboratorios Fillmed, Adoderm, Laboratorios Dermica, Olistic, Mesoestetic, Croma Pharma y Merz Aesthetics.

Público en un evento de Clínicas Dorsia

Compromiso con una medicina estética ética y responsable

El V Congreso Nacional de Medicina Estética Dorsia no solo busca actualizar conocimientos, sino también impulsar un modelo de medicina estética más ética, rigurosa y sostenible, centrada en la seguridad y el bienestar de los pacientes. Este enfoque se alinea con la filosofía que Dorsia promueve desde hace más de dos décadas: ofrecer tratamientos personalizados, basados en la evidencia científica y en la mejora real de la calidad de vida.

Una cita ineludible para los profesionales del sector

Gracias a su poder de convocatoria, el congreso prevé batir récords de asistencia y convertirse en el punto de encuentro de referencia para todos aquellos profesionales que buscan estar a la vanguardia de la medicina estética.

Los interesados en asistir pueden consultar el programa completo e inscribirse en la web oficial del congreso: www.wmclinics.es/congreso-wmclinics; quienes formalicen su inscripción antes del 3 de noviembre podrán acceder a un precio especial.