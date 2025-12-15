Esta propuesta de regalo española cuesta menos de 60 euros y está siendo una de las más vendidas

Los alumbrados navideños han vuelto y las calles están abarrotadas de paseantes, esto ya nos hace presagiar que las navidades están a la vuelta de la esquina, y es que nos quedan menos de 10 días para que Papá Noel pase por nuestras casas. Algunos todavía estarán buscando el regalo ideal al mejor precio y si puede ser español, mejor. Y en lo que a esto respecta la marca Sibari Republic lleva varios años haciéndonos propuestas de regalo que encantan, rompen stocks y tienen un precio irresistible. Este año no podía ser menos y ha lanzado un pack llamado Holiday Essentials que está compuesto por sus dos productos más famosos, el Serum Origin y la Calming Cream, ambos en formato de 15 mL y por tan solo 60 euros. Lo podremos encontrar de manera exclusiva en su web o sus tiendas navideñas que ahora mismo tiene en Madrid, Bilbao, Vitoria, Logroño y San Sebastián.

La firma ya sabe que esta pareja es una de las más buscadas y no solo por lo agradable de sus texturas y formatos, sino que la clave principal es la eficacia. Este sérum de ácido hialurónico lleva enamorando al público desde hace más de cinco años y es que además este año viene con una reformulación debajo del brazo. En esta reformulación la marca ha añadido más ácido hialurónico, para conseguir una fórmula más concentrada y, además, de menor peso molecular para conseguir mejores resultados y en menos tiempo. La Calming Cream se convierte en el complemento ideal con su aporte de ácido hialurónico y de extractos calmantes que protegen y regeneran la piel después de aplicarnos el sérum. Todo esto lo convierte en un regalo ideal por menos de 60 euros, que es la mitad de lo que nos podría costar uno de sus productos individuales en su formato original. Una auténtica oportunidad para llevarnos un regalo de alta calidad por un precio irrepetible y con el sello de un laboratorio cosmético español de primera calidad. En los primeros días de comercialización, la acogida del pack ha sido muy positiva y sus unidades, disponibles en edición limitada, están despertando un gran interés tanto en la web como en sus tiendas oficiales.

El pack Holiday Essentials | Fuente: Aintzane Gabilondo

Regalos made in Spain

En un mundo cada vez más globalizado cada vez son más los que buscan productos hechos aquí, en España. Sibari Republic es un ejemplo de ello, una compañía que apuesta por la producción y el talento local. Todos los productos de la firma son desarrollados, producidos y envasados en los laboratorios propios de Sibari Republic, situados en el Parke Tecnológico de Álava. Esto garantiza la máxima calidad tanto de todos los activos como el control absoluto de cada proceso, que es seguido de primera mano por el equipo científico de Sibari Republic. Gracias a su precisión en la producción de los productos han conseguido productos tan eficaces que han enamorado a miles de personas de toda la península.

Además, la marca siempre ha buscado acercar sus productos al público y cuando el resto de las firmas están apostando por subir los precios ellos apuestan por mantener los precios y además ofrecen descuentos exclusivos que ayuden al consumidor. Esta es la razón de que no solo tengamos el Holiday Essentials con precio exclusivo, también ofrecen la posibilidad de crear packs de tratamiento a medida con sus productos con hasta un 50% de descuento. Así, para los amantes de alguna de las otras marcas también podremos encontrar regalos ideales y totalmente personalizables.

No es solo cosmética, es ciencia

Cuando hablamos de Sibari Republic siempre nos viene a la cabeza su bagaje científico, y es que detrás de la firma está el laboratorio farmasanitario I+Med. Una cooperativa de científicos españoles que se ha establecido en el mercado gracias a la calidad de los productos que producen siempre apostando por el talento español empleando en este momento a más de 50 doctores e investigadores de primer nivel. Actualmente, la compañía tiene más de 12 años de recorrido en el desarrollo de productos de ácido hialurónico y sistemas de vehiculización de activos, por lo que detrás de esta marca no solo tenemos una oferta de lujo, sino que tenemos la seguridad de un producto bien hecho para poder hacer un regalo de 10 estas navidades. Solo podremos encontrar estas ofertas exclusivas en su web sibarirepublic.com y en sus tiendas navideñas que cerrarán antes de reyes.