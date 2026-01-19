El aspecto de tu piel es algo que debes cuidar muy bien, en especial porque es tu carta de presentación al mundo, y por esto debes mantenerla libre de espinillas y puntos negros. Para ello no existe nada mejor que un succionador de puntos negros, o como también es conocido un limpiador de poros. Hemos analizado los mejores del mercado y, tras nuestro análisis, sin duda el mejor es el VOYOR BR510 , porque cuenta con todas las características que necesitarás para conseguir el máximo rendimiento y un muy buen precio.

Hablamos de aparatos que están pensados especialmente para extraer la suciedad de cada uno de los poros, y así eliminar grasa, exfoliar tu piel y mejorar la circulación. Todo con la finalidad de que puedas lucir un look mucho más radiante y luminoso en tu rostro. Pero no todos los aparatos son iguales, por lo que tomar una decisión de compra no es tan fácil.

Así que, si quieres escoger únicamente entre las mejores opciones que te encontrarás, te invitamos a que sigas leyendo para que compres un succionador de puntos negros de alta calidad.

¿Cuál es el mejor succionador de puntos negros?

Si estás buscando un buen succionador de puntos negros, hoy hemos seleccionado las mejores opciones que encontrarás en el mercado, para que puedas garantizar así una buena compra. Con estos aparatos podrás tener una piel tersa y suave y libre de impurezas, que te hará lucir radiante.

Estos son los mejores succionadores de puntos negros tras nuestro análisis:

1. Succionador de puntos negros VOYOR BR510

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, si lo que buscas es una limpieza profunda de tu rostro. Este crea un vacío para que puedas eliminar fácilmente los puntos negros, y exfoliar bien tu piel. Ofrece 5 niveles de potencia, para que se ajuste por completo a tu tipo de piel y que puedas conseguir un gran rendimiento. En todo caso, esto permite que pueda ser usado incluso en pieles sensibles.

Cuenta con un total de 6 cabezales funcionales, de esta forma podrás tener uno con orificio grande para succión fuerte, un cabezal con un círculo pequeño para una succión suave, un cabezal para exfoliación, y otro con orificio ovalado para suavizar arrugas y líneas de expresión. Tiene una práctica pantalla LED que hará que el dispositivo sea muy fácil de utilizar. Cuenta con una batería que tiene una capacidad total de 1000mAh, lo que permite tener una larga duración, y se puede recargar fácilmente mediante USB.

Las opiniones de los usuarios son muy positivas, afirmando que "tiene una buena calidad, es muy bueno que sea digital porque es más fácil de manejarlo, y tiene una gran potencia de succión". También aseguran que "es un modelo muy potente, y es especial para mantener la piel grasa totalmente limpia, siendo ideal para la higiene semanal". Es una opción muy buena, en especial porque es altamente versátil y se adapta a la perfección a todo tipo de piel.

2. Succionador de puntos negros VOYOR BR410

Este es un modelo que te ofrecerá una limpieza muy profunda, y que es uno de los más completos que podrás encontrar en el mercado. Este cuenta con 3 niveles de fuerza ajustables, para que puedas seleccionar el nivel de potencia que se ajustará a tu tipo de piel de una forma muy efectiva.

Cuenta con 6 cabezales funcionales, lo que permitirá que puedas tener una succión perfecta para las diferentes zonas de tu piel. Es totalmente recargable gracias a su batería de iones de litio, y con su diseño compacto y portátil lo hará ideal para que lo puedas llevar a cualquier viaje. Cuenta con una tecnología de absorción al vacío que evitará cualquier tipo de irritación, y un interruptor de un único botón que hará que sea muy fácil de manejar.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "funciona muy bien, quitando los puntos negros y la grasa de una forma realmente eficiente". Por otra parte, afirman que "succiona la piel de una forma muy potente, y su batería es bastante duradera manteniendo la potencia de succión para varios usos". Este es un modelo de muy alta calidad, pero tiene la desventaja de no poseer una pantalla LED que te indique todos los datos de su funcionamiento.

3. Succionador de puntos negros JMSilkAuro

Limpieza Profunda y Eficaz El aspirador de puntos negros proporciona una succión fuerte y estable, eliminando de manera segura y eficaz los puntos negros y blancos. Limpia profundamente los poros de sebo, impurezas y partículas de polvo, promoviendo la circulación sanguínea, aumentando la elasticidad de la piel, reduciendo los poros, las arrugas y mejorando la textura de tu piel.

Tecnología Avanzada y Multifuncional Gracias a su avanzada tecnología de vacío, este dispositivo es adecuado para todo tipo de pieles: nivel 1 para pieles sensibles, nivel 2 para pieles secas y nivel 3 para pieles mixtas y grasas. Equipado con 6 puntas de succión y 4 sondas, atiende una amplia gama de problemas de la piel.

Calidad Superior del Producto Nuestro aspirador de puntos negros utiliza una innovadora tecnología de succión con el doble de potencia de succión que los productos regulares y está hecho de ABS ecológico. Utiliza un método físico para eliminar los puntos negros sin el uso de productos químicos, siendo una solución eficaz, segura e indolora para el cuidado cotidiano de la piel.

Diseño Fácil de Usar El aspirador de poros cuenta con una batería recargable USB incorporada, que permite su uso durante un mes con una sola carga. El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de tu mano y la curva de tu cara. La pantalla LED clara muestra directamente los modos y la duración de la batería.

Resultados Profesionales en Casa Obtén resultados de calidad profesional en casa con nuestro extractor de puntos negros. Despídete de los costosos tratamientos de salón y dale la bienvenida a una piel más clara, suave y saludable.

4. Succionador de puntos negros YCCU

Se trata de un limpiador de poros que te ofrecerá una gran potencia de succión, y que permite tener unos poros limpios después del primer uso. Tiene un total de 4 cabezales y un total de 4 modos de succión, lo que te permitirá eliminar grasa, puntos negros y células muertas de una forma muy sencilla. Además, se ajusta perfectamente a todo tipo de pieles, incluso si tienes una piel sensible.

Es muy fácil de utilizar gracias a su pantalla LED, donde se muestra el modo de funcionamiento y el nivel de batería. Esto hace que puedas conseguir la mayor comodidad al usarlo, y por cada carga podrá tener una durabilidad de hasta 3 semanas de uso. Tiene un diseño completamente ergonómico con un ángulo que se ajustará a la perfección a la curva de tu cara. Es bastante ligero y pequeño, y puedes llevarlo fácilmente a cualquier parte.

Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que "es una gran solución para los puntos negros, y funciona mejor si primero abres los poros porque el aparato podrá succionar mucho más". Además, destacan que "permite ahorrar en tiras y parches para poros, con un nivel de fuerza enrome y que es perfecto para todas las zonas de tu rostro". Es un modelo portátil que tiene una gran duración en su batería, lo que te permitirá que no tengas que recargarlo muy seguido.

5. Succionador de puntos negros ANLAN

Se trata de un succionador de puntos negros de alta calidad que está elaborado con tecnología EMS que activa el movimiento de los músculos faciales, tensa la piel y retrasa el envejecimiento facial. Es muy efectivo, y tiene una succión muy potente, y que tiene una capacidad de limpieza más profunda. Es muy fácil de usar gracias a los siguientes modos:

ION+: ayuda a eliminar los puntos negros, para lograr una piel más suave.

ION-: ayuda a la piel a absorber la nutrición, logrando una hidratación profunda.

ULTRASONIC: limpia profundamente su piel por la alta vibración.

EMS: a través de microcorriente masajea la piel.

Este excelente peeling ultrasónico facial tiene un nivel de decibelios de 30 dB. Además, es resistente al agua hasta IPX5, y se puede utilizar en el baño.

Es un modelo con muy buenas opiniones por parte de las usuarias que lo han comprado, asegurando que "funciona de maravilla para quitar bastante suciedad de la cara, piel muerta y puntos negros, una vez por semana". Además, afirman que "es un producto ideal para cualquier tipo de piel, y que te va dejando la piel mucho más limpia con cada uso". Es una gran opción para la limpieza de tus poros y para dejar tu cara completamente sin grasa, garantizando así que tendrás una piel tersa y suave.

Recomendaciones para comprar un buen succionador de puntos negros

Antes de escoger un succionador de puntos negros, debes tener claros algunos aspectos que te permitirán elegir uno que se ajuste a la perfección a tus necesidades. Dentro de las características que debes tener en cuenta están las siguientes:

Calidad

La calidad del limpiador de poros por lo general está asociada a la marca de este tipo de dispositivos. Debes comprar los que sean más populares en el mercado, y no basar tu decisión únicamente en el precio del dispositivo.

Al ser un dispositivo para el cuidado de tu rostro, merece la pena invertir un poco más de dinero para tener un dispositivo de calidad. De esta forma, te asegurarás de cuidar tu piel de una forma bastante eficiente y sin ningún tipo de inconveniente.

Duración de la batería

Este es otro factor importante a tener en cuenta, en especial porque las baterías pueden tener una duración de 80 hasta 180 minutos dependiendo del modelo que escojas. En todo caso, a mayor durabilidad más versatilidad tendrás y no tendrás que recargarlo de forma constante.

Niveles de succión

Debes escoger un aparato que tenga diferentes niveles de succión ajustables, lo que es indispensable en caso de que tengas la piel sensible. Los niveles de succión suelen ser 3 o 5 dependiendo del modelo que escojas. En todo caso, debes asegurarte de probar primero en tu mano para saber cuál es el nivel de potencia que debes escoger.

¿Qué es un succionador de puntos negros?

Se trata de un dispositivo que está diseñado para ejercer una fuerza centrífuga sobre la piel, lo que permite que se puedan succionar los puntos negros de la piel. Este es un dispositivo que se puede utilizar para eliminar todas las impurezas de la piel, y favorece en gran medida la circulación sanguínea de la piel.

Estos aparatos suelen tener diferentes cabezales, lo que les permite que se puedan ajustar fácilmente a todas las zonas de tu rostro de una forma bastante sencilla. Esto te permite conseguir una piel mucho más tersa y suave y totalmente libre de impurezas.

¿Cómo funciona un succionador de puntos negros?

El funcionamiento de los succionadores de puntos negros es muy sencillo, en especial porque funcionan mediante un sistema que no es irritante para la piel. El funcionamiento consiste en crear una fuerza de succión que pueda sacar los puntos negros de la piel y evitar cualquier tipo de irritación.

Esto se logra mediante una bomba de succión que crea una presión suficiente para que puedas asegurarte de eliminar los puntos negros de una forma eficiente. En todo caso, son aparatos que permiten ajustar el nivel de potencia, de acuerdo con las necesidades que tengas para que así puedas conseguir el máximo rendimiento posible.

Son aparatos básicos para el cuidado de la piel de tu rostro, en especial porque te ayudarán a conseguir una piel muy tersa y suave. De esta forma, conseguirás mantener tu piel completamente sana y bella, logrando de esta forma que puedas conseguir la máxima eficacia posible.

¿Cómo usar correctamente un succionador de puntos negros?

Para conseguir utilizar de una forma correcta el succionador de puntos negros debes asegurarte de tener claros algunos puntos básicos para hacer un uso adecuado del mismo. En todo caso los pasos para que utilices correctamente este aparato serán los siguientes:

Prepara tu piel: es básico que abras tus poros antes de usarlo para conseguir una máxima eficacia. Lo más aconsejable es usar una toalla tibia, o hacerlo después de tomar una ducha.

es básico que abras tus poros antes de usarlo para conseguir una máxima eficacia. Lo más aconsejable es usar una toalla tibia, o hacerlo después de tomar una ducha. Verifica la carga de la batería: debes asegurarte de que la batería tenga suficiente carga para todo el tratamiento y que no se vaya a apagar a la mitad.

debes asegurarte de que la batería tenga suficiente carga para todo el tratamiento y que no se vaya a apagar a la mitad. Elige la boquilla adecuada: estos son aparatos que incluyen diferentes tipos de accesorios, y debes escoger el que mejor se adapte a la zona de tu rostro que vas a tratar, para lo que te recomiendo fijarte bien en las instrucciones que trae de fábrica.

estos son aparatos que incluyen diferentes tipos de accesorios, y debes escoger el que mejor se adapte a la zona de tu rostro que vas a tratar, para lo que te recomiendo fijarte bien en las instrucciones que trae de fábrica. Activa la succión: debes ubicar la boquilla sobre el punto negro que quieres succionar, y debes activar el aparato. Debes seguir así hasta limpiar todo tu rostro, pero sin dejarlo demasiado tiempo en cada zona porque podría causarte irritación.

debes ubicar la boquilla sobre el punto negro que quieres succionar, y debes activar el aparato. Debes seguir así hasta limpiar todo tu rostro, pero sin dejarlo demasiado tiempo en cada zona porque podría causarte irritación. Una vez que termines: asegúrate de utilizar una loción astringente o una mascarilla para conseguir una piel más suave. También debes limpiar correctamente el aparato para que puedas dejarlo listo para el próximo uso.

Debes asegurarte que antes de usar este aparato tengas en cuenta el tipo de piel que tienes. Nunca comiences por el nivel de succión más elevado, debes probar desde el más bajo hasta encontrar uno que se ajuste a la perfección a lo que buscas.

Ventajas de usar un succionador de puntos negros

Un limpiador de poros puede tener muchas ventajas interesantes, dentro de las cuales las que más se destacan son las siguientes:

Ofrece una limpieza profunda , eliminando la piel muerta e impurezas de una forma muy efectiva.

, eliminando la piel muerta e impurezas de una forma muy efectiva. Permitirá ahorrar mucho dinero en tratamientos parecidos en un salón de belleza.

Se puede utilizar en tu hogar sin ningún tipo de inconveniente .

. Puedes hacer la limpieza de una forma rápida y sin ningún tipo de químico nocivo para tu piel.

Permite retrasar el envejecimiento de la piel con su efecto exfoliador y activador de la circulación.

de la piel con su efecto exfoliador y activador de la circulación. Abre los poros para que no se vayan a obstruir nuevamente.

Como puedes ver, existen muchas ventajas de utilizar este tipo de aparatos para el cuidado de tu rostro. Por este motivo, debes asegurarte de escoger un modelo que se ajuste a la perfección a lo que busques y que cumpla por completo con tus expectativas.

¿Se puede usar el succionador de puntos negros todos los días?

En definitiva, no es aconsejable el uso diario de este tipo de dispositivos, en especial porque pueden causar irritación en tu piel. Lo más aconsejable es que utilices este tipo de dispositivo una sola vez a la semana, para que puedas mantener tu piel completamente limpia de impurezas.

Pero, si tienes la piel muy grasa y se te generan habitualmente puntos negros, espinillas o sufres de acné puedes usar el dispositivo hasta 2 veces por semana. Esto siempre que no tengas la piel sensible, porque si tu piel es sensible esto podría causar demasiada irritación, por lo que no es aconsejable en absoluto.

¿Es mejor un succionador de puntos negros o alguna crema exfoliante?

La mejor opción que puedes considerar es un succionador de puntos negros, porque estos dispositivos te permitirán conseguir eliminar las impurezas de una forma óptima. En todo caso, estos dispositivos hacen la eliminación de las impurezas de una forma mecánica, por lo que no generan alergias ni irritación con productos químicos.

Por su parte, las cremas exfoliantes pueden generar alergias si tienes una piel muy sensible, por lo cual debes asegurarte de usarlas únicamente si es necesario. Aunque si optas por un succionador de puntos negros, no tendrás ningún problema en absoluto, y si lo utilizas de una forma adecuada, podrás mantener tu piel completamente tersa y suave.