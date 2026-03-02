El comentado cambio de Emma Stone durante la temporada de premios: "Se ha hecho algo pero no sé qué"

Emma Stone es una de las actrices del momento y una de las más brillantes de su generación. Con dos premios Oscar en su palmarés (La La Land, Pobres criaturas), está nominada este año en las principales categorías de los premios de la industria, esta vez por su papel en Bugonia bajo la dirección de Yorgos Lánthimos, de nuevo.

En clave de estilo también se puede decir que es una de las más elegantes de las alfombras rojas, gracias al impecable trabajo de su estilista Petra Flannery. Sin embargo, esta temporada de premios ha traído un inesperado debate sobre el cambio físico de Stone que, además de haber perdido unos kilos, también parece haberse retocado el rostro.

"Se ha hecho algo pero no sé qué"; "Se ha destrozado la cara", se pueden leer estos días en redes sociales sobre el aspecto de la actriz de 37 años, que a pesar de las críticas luce más radiante que nunca. Mona Seresht, experta en medicina estética, analizó el cambio de Emma Stone para arrojar un poco de luz sobre las dudas de sus seguidores, aunque el cambio es de lo más sutil.

Emma Stone for the BAFTAs ✨ pic.twitter.com/gLBrJPWV4x — best of emma stone (@badpostestone) February 22, 2026

La especialista ubicada en Los Ángeles destaca que la intérprete de Bugonia parece tener los ojos más abiertos en la zona del párpado, el contorno más definido y las cejas más elevadas, lo que se consigue con una intervención llamada blefaroplastia superior. "Sus párpados superiores presentan menor exceso de piel", opina Seresht sobre esta intervención muy común entre las estrellas de Hollywood.

En ese sentido, la experta insiste en que el principal cambio está en su mirada y hace referencia a una posible blefaroplastia inferior que, según ella, "es menos evidente". También hace mención de un posible lifting quirúrgico de cejas, lo cual las habría elevado, además de pequeñas inyecciones para aumentar de forma sutil los labios y borrar las líneas de expresión en el rostro. Su nariz parece seguir intacta y está claro que la forma de la cara se debe a su evidente pérdida de peso.