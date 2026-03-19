Amaia Salamanca se une a Isdin como nueva embajadora de su sérum antiedad

El laboratorio Isdin ha presentado a la actriz Amaia Salamanca como nueva embajadora del sérum antiedad Flavo-C Intense de Isdinceutics, la línea de alta cosmética del laboratorio.

La compañía explicó que la elección de la actriz como imagen de este sérum responde a su naturalidad y su apuesta por un estilo de vida saludable. "Amaia Salamanca encarna a la perfección la filosofía de la marca: una belleza consciente, respaldada por la ciencia y comprometida con el bienestar de la piel y del medioambiente", indicó.

"Me hace mucha ilusión ser embajadora de este nuevo producto de Isdin porque es una marca que siempre he admirado por su rigor científico y su compromiso real con la salud de la piel. Compartimos una misma manera de entender la belleza auténtica, consciente y respaldada por la ciencia", explicó Amaia Salamanca.

La colaboración pone en valor la importancia de integrar la ciencia dermatológica en la rutina diaria de cuidado de la piel, especialmente frente a los efectos del estrés oxidativo y el envejecimiento cutáneo. "Amaia es una inspiración para muchas personas y estamos ilusionados de poder contar con ella para seguir promoviendo una belleza natural basada en la ciencia y el cuidado experto de la piel", comentó María Puigbó, head of aesthetics de Isdin.

La compañía señaló que la incorporación de Amaia Salamanca, actriz con una amplia trayectoria en cine y televisión, refuerza su compromiso con acercar soluciones dermatológicas avanzadas al público, promoviendo rutinas de cuidado con evidencia científica.

En el marco del movimiento Love Your Skin, Isdin también impulsa iniciativas orientadas a inspirar un futuro sin cáncer de piel. Entre ellas se encuentran las expediciones dermatológicas en Mozambique y Panamá, la campaña solidaria Juntas y las campañas escolares de fotoprotección, un programa educativo con 30 años de historia que ha formado a más de siete millones de niños y niñas sobre la importancia de proteger la piel frente al sol.