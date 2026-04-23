Los mejores regalos del Día de la Madre que apuestan por el bienestar: la propuesta de Clínicas Dorsia

Cada año, cuando se acerca el Día de la Madre, se repite la misma búsqueda: encontrar un regalo que no sea el de siempre. Aunque flores, perfumes o detalles clásicos siguen siendo la opción más habitual, cada vez más personas se decantan por propuestas distintas, más centradas en el cuidado personal y el bienestar. En ese contexto, Clínicas Dorsia plantea una alternativa basada en experiencias estéticas.

La idea es convertir el regalo en algo más que un objeto, apostando por tratamientos que permiten dedicar tiempo al autocuidado, una tendencia que se está consolidando en este tipo de celebraciones.

Un cambio en la forma de regalar

El crecimiento del autocuidado ha impulsado una forma diferente de entender los regalos. Cada vez gana más peso la idea de regalar experiencias frente a productos materiales, especialmente en fechas señaladas como el Día de la Madre.

En este escenario, Dorsia articula su propuesta en distintos packs de tratamientos faciales y corporales pensados para mejorar la apariencia y, al mismo tiempo, ofrecer un momento de desconexión.

Opciones para el rostro

Entre las propuestas destaca el Pack ‘Efecto Buena Cara’ desde 110€, orientado a mejorar la luminosidad y la frescura del rostro. Incluye limpieza facial con punta de diamante y radiofrecuencia, con el objetivo de mejorar la textura de la piel y conseguir un aspecto revitalizado en una sola sesión.

Otra de las opciones es el Pack ‘Armonización Facial Premium’ desde 695€, un tratamiento más completo que combina skinboosters, vitaminas regenerativas y tratamiento antiarrugas. Está pensado para trabajar la hidratación profunda y mejorar la calidad global de la piel.

Cuidado corporal y sensación de ligereza

En el área corporal, el Pack ‘Moldea & Drena’ desde 89€ se centra en activar la circulación y reducir volumen mediante técnicas como presoterapia, radiofrecuencia o maderoterapia, con el objetivo de aportar sensación de ligereza.

El Pack ‘Reductor Intensivo 360’ desde 295€ incorpora aparatología avanzada con acción anticelulítica y reafirmante, orientada a mejorar la textura de la piel y redefinir la silueta de forma progresiva.

Regalos que se adaptan a cada persona

Además de los packs cerrados, Dorsia ofrece tarjetas regalo personalizables desde 50€ hasta 500€, que permiten elegir entre distintos tratamientos faciales, corporales o de medicina estética.

Una opción flexible que permite adaptar el regalo a cada perfil y dejar en manos de quien lo recibe la elección final.