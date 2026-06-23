¡El Agua de la Juventud, sí Existe!

El Ácido Hialurónico Inteligente de Luminus, llamado así porque actúa más donde más se necesita, retiene en la piel miles de moléculas de agua alrededor de cada célula. Gracias a sus distintos pesos moleculares, tiene la capacidad de trabajar en diferentes capas de la piel, facilitando, gracias al agua que aporta, la creación de nuevo colágeno dentro de nuestro tejido. Por eso es considerado 'verdadera Agua de Juventud'.

El ya famoso ácido hialurónico nació en el ámbito de la traumatología, siendo inicialmente aplicado con infiltraciones para la recuperación de los cartílagos. En este tipo de tratamientos se observó que, además de recuperar los cartílagos, la zona de la piel próxima al tratamiento mejoraba considerablemente; de esto hace ya muchas décadas, y los avances de alta tecnología científica han conseguido obtener con el paso del tiempo un ácido hialurónico con moléculas cada vez más pequeñas, que viajan con facilidad a lo largo y ancho de nuestra piel. Combinando los distintos tamaños de moléculas (pesos moleculares) con su aplicación tópica, sin necesidad de agujas, se consiguen magníficos resultados para combatir y retrasar el envejecimiento.

El ácido hialurónico de Luminus (de alto peso molecular) hidrata intensamente en las capas superficiales de la piel, consiguiendo un aspecto jugoso y saludable en los primeros minutos de su aplicación, ese "efecto buena cara" que siempre nos gusta tener.

Pero esto es solo el comienzo, al mismo tiempo en las capas más profundas de nuestro tejido, el ácido hialurónico (de bajo peso molecular) actúa reteniendo agua que devuelve el grosor y la densidad, ahí es donde se activa la producción de colágeno, sus beneficios aumentan y se mantienen durante los días posteriores a la aplicación, colaborando en el moldeado del rostro, combatiendo la flacidez, disminuyendo las arrugas desde el interior; en definitiva, un visible aspecto más joven.

Luminus, pionero en desarrollo de fórmulas de fácil aplicación con resultados casi inmediatos, ha enriquecido esta fórmula de "ácido hialurónico inteligente" con alga espirulina, conocida como el alga de la juventud por su efecto antioxidante, que retrasa el envejecimiento y estimula la vitalidad de las células, aumentando su capacidad de renovarse.

El universo de las algas marinas, talasoterapia, para Luminus es otro de los pilares de nuestra formulación. El mar, la sal, las algas, el plancton marino… son fuente de vida por sus minerales y nutrientes que la piel reconoce a gran velocidad para metabolizar y aprovechar sus beneficios.

Esta fórmula de Ácido Hialurónico con Espirulina de Luminus fue testada en 100 casos reales antes de su lanzamiento, ofreciendo un resultado 100% satisfactorio en todos los participantes:

98% Rostro más firme

95% Disminución de las líneas de expresión y arrugas

93% Pómulos y cejas más elevados

98% Poros minimizados, piel más unificada y joven

100% Aumento de la luminosidad de la piel

En Luminus la Mascarilla Redensificante de Ácido Hialurónico y Espirulina, en formato monodosis, es la fórmula que mejor representa los valores de innovación y eficacia de nuestra marca. Es el icono de la Cosmética de Alto Voltaje por su capacidad de rejuvenecer el rostro de una forma amable, rápida y visible, que la piel absorbe según sus necesidades.

En esta época del año, donde el cuerpo y la piel tienen mayor necesidad de agua por el calor, las exposiciones al sol y en definitiva un aumento de la deshidratación general de nuestro organismo, la aplicación de esta Mascarilla de Ácido Hialurónico de Luminus se vuelve tan imprescindible como beber agua. La piel la recibe como un manantial de agua pura y revitalizante que mantiene la hidratación profunda durante días, aumentando su protección natural frente a la oxidación provocada por la intensidad de los rayos del sol. ¡Sin duda, el mejor aliado de la juventud de la piel!