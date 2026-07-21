Menos grasa, más firmeza: la magia científica del CLA

Como tantos prodigios de la ciencia, el Ácido Linoleico Conjugado (CLA) fue descubierto por casualidad en la Universidad de Wisconsin en 1978. El Dr. Michael Pariza y su equipo encontraron este compuesto único, repleto de propiedades y beneficios para la salud.

Su mayor popularidad se debe a su enorme capacidad para ayudar a reducir la acumulación de grasa y quemar la grasa existente. Los miles de estudios científicos realizados afirmaron que el CLA produce una disminución de la masa grasa y un aumento de la masa magra, es decir, músculo. Una ecuación que lo hace único: quemar grasa fortaleciendo la fibra muscular al mismo tiempo. Todo un prodigio que lo convierte en un apoyo imprescindible cuando se trata de controlar el exceso de grasa.

En Luminus dimos un paso más en el mundo del moldeado corporal de forma profunda, eficaz y saludable, incorporando altas concentraciones de CLA en la fórmula de nuestro Sérum Corporal Ultra-Reafirmante Anticelulítico, junto a la combinación de algas marinas y plantas con capacidades lipolíticas y drenantes, como lúpulo, diente de león, cola de caballo, entre otras.

Así logramos un resultado súper reafirmante, tanto a nivel de piel como de tono muscular, aprovechando la energía que libera nuestro Sérum Corporal con CLA al quemar la grasa y disminuir la celulitis.

Su eficacia es tan evidente que los resultados son visibles en las primeras semanas de aplicación, especialmente en la firmeza de la cara interna de brazos y piernas. También ayuda a conseguir estos buenos resultados su fácil aplicación y su absorción inmediata, facilitando la constancia en su uso continuado.

Es importante destacar que la fórmula contiene una concentración tan alta de ingredientes activos que se aplica muy poca cantidad de producto, pudiéndose aplicar hasta tres veces al día cuando se desea conseguir resultados visibles en pocos días.

Otra forma de acelerar los resultados cuando se aplica el Sérum Corporal con CLA de Luminus es caminar al menos media hora a paso ligero, porque se activa la acción del CLA y se multiplican los resultados de su efecto conjugado: "quemar la grasa y tonificar al mismo tiempo". Estas maravillas de la ciencia no son modas pasajeras ni palancas publicitarias; son ingredientes que van a perdurar en el tiempo por sus beneficios, su base científica y su eficacia a corto plazo.

Es un gran paso en el mundo del moldeado corporal la incorporación del uso tópico del CLA (Ácido Linoleico Conjugado) y, en Luminus, nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros en haber logrado esta fórmula, con resultados tan evidentes como estables y, sobre todo, por su alta capacidad reafirmante, tanto de la piel del cuerpo como para estimular la tonificación de la masa muscular, sin olvidar que, al mismo tiempo, la combinación de todos los ingredientes cuidadosamente seleccionados de la fórmula del Sérum Corporal con CLA de Luminus combate, de forma eficaz y visible, la grasa localizada y la celulitis.

Generalmente pensamos más en nuestro cuerpo de cara al verano. En Luminus recomendamos aplicar el Sérum Corporal con CLA durante todo el año, como una leche corporal que ayuda a mantener la firmeza, combate la acumulación de grasa y reduce la celulitis. Aunque se consiguen resultados muy rápidos con tres aplicaciones al día, lo ideal es aplicarlo de forma continuada para conseguir buenos resultados estables.