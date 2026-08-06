Entre autoridades, figuras de la política y más de 600 invitados de la alta sociedad balear, la mallorquina Elisabeth Reynés acaparó todas las miradas en la cita estival de la Familia Real en los jardines del Palacio Marivent, y selló un hito histórico al convertirse en la primera Miss española en ser recibida por los Reyes en pleno reinado antes de emprender su cita internacional. ¿Pero quién es realmente Elisabeth Reynés?.

Nacida en Palma, de 22 años y 1,71 metros de estatura, esta joven rompe con los clichés tradicionales al combinar su vocación en el sector turístico con una sólida proyección internacional. Graduada en Gestión de Alojamientos y actualmente cursando el grado de Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Reynés compagina su formación con trabajos en el ámbito de las relaciones públicas. Más allá de su perfil académico y su vinculación al sector del turismo, muestra una faceta personal muy creativa en la que destacan aficiones como la cocina, la repostería y el diseño.

De las aulas de Palma al podio de Gran Canaria

Su camino hacia la cima arrancó el pasado mes de abril en Gran Canaria, donde se impuso entre 35 aspirantes de todo el país en una reñida final celebrada en San Bartolomé de Tirajana. Su presencia y preparación la situaron desde el inicio como una de las grandes favoritas del certamen, superando en el cuadro de honor a María Miguel Espí (Comunidad Valenciana) y Carla Castro (Tenerife), primera y segunda damas de honor respectivamente, en un Top 5 que completaron Dana Bombardó (Barcelona) y Alexia Hernández (Canarias).

Tras su triunfo, la modelo balear no dudó en dejar clara su visión sobre este reto mundial. "Mi objetivo va mucho más allá de un título", afirmó con rotundidad, subrayando su intención de abanderar causas sociales y representar a Baleares "con orgullo". Un enfoque que encaja a la perfección con la renovación del propio certamen, que ha eliminado definitivamente los desfiles en traje de baño tanto en su versión nacional como en la escena internacional.

Rumbo a Vietnam para hacer historia

Sin apenas margen para el descanso, tras su paso por el gran encuentro institucional del verano balear, la representante española ya prepara las maletas para volar a Vietnam. Allí disputará la corona mundial en la costera ciudad de Nha Trang, en un evento que se desarrollará del 9 de agosto al 5 de septiembre.

Reynés buscará tomar el testigo en el concurso de belleza más antiguo y emblemático del planeta, con más de siete décadas de trayectoria, para intentar repetir la gesta de Mireia Lalaguna, la única española en coronarse en este certamen por el que también pasaron figuras ilustres como Carmen Cervera, Bárbara Rey, Lorena Bernal o Carla Barber.