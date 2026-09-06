Elisabeth Reynés elegida primera dama de honor en el concurso Miss World 2026

La balear se ha convertido en la segunda mujer más bella del mundo. El certamen se celebró en la localidad vietnamita de Nha Trang. La ganadora fue la dominicana Joheirry Mola y el tercer lugar recayó en la representante de Malasia. Las candidatas que completaron el top 6 fueron las representantes de Eritrea y la del país anfitrión, Vietnam.

Elisabeth se convierte en una de las tres españolas que, en los 75 años que se viene celebrando este concurso, ha conseguido subir al podio. Mireia Lalaguna fue proclamada en 2015 y Carmen Cervera, actual baronesa Thyssen, consiguió el tercer puesto en 1961. La balear consiguió ganar la prueba "Belleza con un propósito" del continente, al igual que ser la mejor europea de toda la edición. Durante el mes de concentración y la realización de las pruebas clasificatorias, ha sido la primera mujer española en destacar en más pruebas (5 de 7). Nuestra ganadora mide 1,71, es graduada en Gestión de Alojamientos y está cursando la carrera de Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares.

La marca de Miss Mundo es gestionada en España desde 2017 por la organización Nuestra Belleza España, al mando de Cres del Olmo, cuyo lema es "Belleza con propósito". Felicidades.

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