Maquillaje natural y peinados desenfadados, las tendencias este otoño

Este otoño estará marcado por un concepto más minimalista que trae de vuelta algunas tendencias pasadas de moda: el concepto de romanticismo oscuro, patrones y elementos inspirados en la moda del art nouveau, naturalidad más orgánica y effortless. En definitiva, el fin de la estética "clean" en maquillaje y peinados.

Fin del pelo perfecto

Destacan los cortes de pelo desenfadados, con más dinamismo, cortes estructurales que enmarquen las facciones: cortes a capas, más ligeras y menos escalonadas. Otra opción para un cambio no muy radical son los flequillos, de diferentes tipos, inspirados en Jane Birkin o Brigitte Bardot y esta influencia de flequillo francés que ya lleva años entre nuestros gustos. En resumen, flequillos más abiertos y menos "perfectos".

Michael Kors Collection Runaway | Fuente: Vogue

En pasarelas, ya se ha observado a diseñadores como Alexander McQueen decir adiós a la raya al medio adaptándose a esta nueva estética "despreocupada" combinada con estéticas de épocas pasadas.

En cuanto al color de cabello, destacan más los colores que parezcan más naturales, colores no muy artificiales y sutiles: los reflejos son una buena opción para no generar cambios bruscos, pero aportar brillo a la melena. Los tonos favoritos para esta época son los propios de las colorimetrías otoñales e invernales: chocolates, cafés, cobrizos sin tirar al rojizo excesivo, tonos miel y dorados y no abusar del rubio frío.

Por otro lado, se vuelve a los peinados relajados y a mantener esa estética de limpieza sin abusar de los recogidos tirantes, incorporando coletas a media altura o algunos mechones sueltos. Ondas suaves y moños más sueltos en los que emplear productos como el champú en seco ayudará a aportar un volumen controlado. Además, se incorporan los accesorios que ya han incorporado algunas firmas como Valentino o Miu Miu, como broches, diademas, etc.

Un maquillaje natural y único

En el terreno del maquillaje también cambian las tendencias: una piel bien trabajada, aunque priorizando el look más natural. Para esto serán importantes las rutinas de hidratación y cuidado de la piel que, a la llegada del tiempo más frío, tiende a resecarse, parchear el maquillaje o marcar más los pliegues y líneas de expresión.

Los labios pueden ser los protagonistas del maquillaje. Aunque la temporada pasada se buscaba imitar los maquillajes de los 90 o los 2000, este año se priorizan los labios perfilados y rellenos de un color que genere contraste en lugar de un labio unicolor. Destacan los tonos: nude, vino, cereza, marrones... saliendo un poco de esos tonos más cálidos y rosáceos del verano.

En cuanto a la piel, no debe ser demasiado luminosa o brillante, sino lucir fresca e hidratada. Los tonos en el maquillaje otoñal que más triunfan siguen siendo esos colores topo, marrones y granates, pero también se incorporan los violetas, azules y metálicos.

Las cejas también optan por un estilo menos cargado, peinadas y prácticamente sin maquillar. Y en máscaras de pestañas, tal y como el año pasado se avanzaba, aparecen colores burdeos o verde botella que aportan un estilo más único. Se concibe el maquillaje como un sello de personalidad y no una "obligación".

Colección Otoño-invierno Louis Vuitton | Fuente: Vogue

La manicura se diversifica

En cuanto a la manicura, también hay algunos cambios. Las uñas se comenzarán a ver más cortas y cuidadas, con tonos lisos y finos, que contrastan a su vez con una tendencia que incluye elementos metálicos, piedras, animal print y, como color más novedoso —aparte de los rojizos y marrones clásicos de temporada—, el azul oscuro verdoso.

Este año la temporada de otoño e invierno nos invita a desmelenarnos y buscar nuestra zona de confort y de diversión en nuestra imagen sin seguir unas reglas estrictas de la moda.