Tres años de investigación para un complemento que cuida el cabello desde dentro

¡Que no se te caiga el pelo! Esa expresión popular, tan oída desde nuestra infancia, encierra todo el sentido de estar al borde de lo peor, y no puede ser más gráfica y cierta.

Hasta en el lenguaje de los sueños, soñar con la pérdida del pelo significa estar en una etapa en la que el miedo ocupa nuestro subconsciente.

Desde la antigüedad, el cabello ha sido atributo de fuerza y belleza, tanto en mujeres como en hombres, y a su cuidado se han dedicado miles de remedios y pócimas naturales en todas las culturas.

En Luminus hemos dedicado tres años de estudios y experimentos a encontrar una fórmula altamente eficaz para recuperar la fuerza, la cantidad y la vitalidad del cabello, buscando eficacia en el 98% de los casos y resultados visibles en 30 días. Ahora podemos confirmar que con Capilar ActiON lo hemos conseguido.

La situación del cabello tiene una relación estrecha con el estado interior de nuestro cuerpo. La salud del cabello y del cuero cabelludo tiene mucho que ver con nuestra alimentación, con la síntesis de los nutrientes de los alimentos y con nuestro estado nervioso. Por lo tanto, es importante lo que comemos, cómo está nuestro aparato digestivo y si estamos sometidos a situaciones de estrés descontrolado.

Capilar ActiON | Fuente: Luminus

Basándonos en estas coordenadas, Capilar ActiON es un complemento alimenticio que aporta principios imprescindibles de fácil asimilación para nuestro organismo, fortaleciendo nuestro cuerpo para recuperar el cabello a su estado normal y ayudando a que se vea más fuerte, resistente a la caída y con mejor aspecto, salud y vitalidad.

¿Qué puedo esperar de Capilar ActiON?

Contribuye a la formación normal de queratina y colágeno, fundamentales para la estructura capilar.

Ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo, factor relacionado con el envejecimiento del cabello.

Indicado en épocas de debilidad capilar, caída estacional o falta de vitalidad.

Contribuye al mantenimiento de la piel y las uñas en condiciones normales, ofreciendo un cuidado integral.

Apoya la pigmentación normal del cabello, ayudando a mantener su color natural.

Su fórmula completa ofrece resultados más consistentes frente a productos capilares genéricos.

Capilar ActiON | Fuente: Luminus

¿Qué hace superior la fórmula de Capilar ActiON?

Cuando comenzamos a desarrollar Capilar ActiON teníamos algo claro: no queríamos hacer otra cápsula para el pelo.

Hay muchas fórmulas capilares que concentran prácticamente toda su acción en uno o dos nutrientes. Nosotros buscábamos algo más completo, una fórmula que trabajara desde distintos frentes y que aportara al organismo los nutrientes necesarios para mejorar no solo la cantidad, sino también la fuerza, resistencia, estructura y vitalidad del cabello.

Por eso, una de las protagonistas de Capilar ActiON es la biotina, en alta concentración, directamente relacionada con el mantenimiento del cabello en condiciones normales. Es especialmente interesante en esos momentos en los que empezamos a notar el pelo más débil, con tendencia a la caída o con menos vitalidad, ya sea por estrés, cambios estacionales o desequilibrios nutricionales.

Pero la biotina, por sí sola, no era suficiente para la fórmula que queríamos conseguir.

Incorporamos también MSM (metilsulfonilmetano), una fuente natural de azufre orgánico, mineral esencial para la formación de queratina y colágeno, proteínas fundamentales para la estructura del cabello. Su presencia ayuda a que el nuevo cabello crezca con mayor calidad, más resistente y con una fibra capilar mejor formada.

Capilar ActiON | Fuente: Luminus

Y seguimos sumando.

Germen de trigo y levadura viva de cerveza, utilizados tradicionalmente por su riqueza en vitaminas del grupo B, minerales y aminoácidos, completan esa nutrición desde el interior. Y aquí aparece además uno de los efectos que más gustan de Capilar ActiON: su fórmula no solo está pensada para el cabello, sino que sus beneficios también se reflejan en la piel y las uñas.

Por último, incorporamos vitaminas C y E, zinc, manganeso y cobre, creando una potente combinación antioxidante que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo, uno de los factores relacionados con el envejecimiento y la pérdida de brillo del cabello.

Y hay un detalle especialmente interesante: el cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello, ayudando a mantener su color natural.

Así llegamos a la fórmula definitiva.

No buscábamos únicamente estimular el crecimiento del cabello. Queríamos mejorar su calidad global: que creciera, sí, pero que creciera fuerte, resistente, con una fibra de mayor calidad y con un aspecto sano y luminoso.

Esa combinación de activos, sus concentraciones y la manera en la que trabajan conjuntamente es lo que hace de Capilar ActiON una fórmula diferente y superior frente a muchos complementos capilares genéricos.

¿Cuándo veré los resultados?

Primeras semanas: aporte regular y continuado de nutrientes implicados en la estructura capilar, mejorando el grosor y la vitalidad del cabello.

aporte regular y continuado de nutrientes implicados en la estructura capilar, mejorando el grosor y la vitalidad del cabello. A partir de 6-12 semanas: se observan mejoras progresivas en la resistencia, densidad y vitalidad del cabello, mejorando notablemente su aspecto.

se observan mejoras progresivas en la resistencia, densidad y vitalidad del cabello, mejorando notablemente su aspecto. Uso continuado: resultados estables y consistentes, reducción de la caída y un aumento visible del crecimiento de nuevo cabello.

El cabello responde a ciclos biológicos propios. Por ello, los complementos alimenticios requieren constancia y continuidad.

Capilar ActiON | Fuente: Luminus

Capilar ActiON está diseñado para acompañar y activar estos ciclos naturales del cabello.

Modo de empleo

Tomar 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche, preferiblemente durante las comidas y con un vaso de agua.

Y una última curiosidad: como lleva levadura viva de cerveza, puedes percibir su particular sabor a cerveza.

Haciendo un simpático juego de palabras, nuestros cientos de clientes satisfechos dicen que Capilar ActiON es… ¡la caña!