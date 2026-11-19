No todas las marcas de cosmética pueden decir que detrás de sus fórmulas hay un grupo de investigación biotecnológica, tecnología propia, resultados clínicamente probados y fabricación íntegramente en España. Es precisamente esa combinación la que distingue a Sibari Republic, una firma española de alta cosmética que ha trasladado la investigación científica al cuidado facial y ha conseguido hacerse un hueco en el mercado prémium con sus tratamientos antiedad.

Ahora, con motivo del Black Friday, la marca ofrece descuentos de hasta el 60% en toda su gama. Una oportunidad para acceder a productos de alta cosmética a precios poco habituales, que estarán disponibles únicamente hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias.

El éxito de la firma ya empieza a reflejarse en la disponibilidad de algunos productos, con referencias que comienzan a agotarse. No es una situación nueva para Sibari Republic: en anteriores campañas, la firma ha llegado a colgar el cartel de "agotado" en algunos de sus tratamientos más demandados. De ahí que muchos de sus clientes habituales estén pendientes de esta cita, que concentra en unos pocos días algunos de los precios más atractivos del año.

Serum Origin, el éxito de la cosmética científica española

Uno de los productos más reconocidos de Sibari Republic es Serum Origin, un tratamiento que ha contribuido a dar notoriedad a la firma y que ha llegado a venderse a un ritmo de una unidad por minuto en anteriores campañas, con colas de hasta dos horas en sus tiendas.

Su precio habitual es de 130 euros, pero durante esta campaña podrá adquirirse por 84,50 euros, lo que supone un ahorro de 45,50 euros.

Su fórmula combina siete ingredientes cuidadosamente seleccionados, entre ellos ácido hialurónico de dos pesos moleculares y en alta concentración. Se trata de un tratamiento antiedad desarrollado para mejorar la calidad global de la piel y combatir los signos del envejecimiento. Su eficacia está clínicamente probada, con mejoras de hasta un 75% en los parámetros evaluados de calidad cutánea, incluidos los relacionados con las arrugas.

Descuentos de hasta el 60% en toda la gama

La campaña no se limita a Serum Origin. Toda la gama de Sibari Republic participa en esta edición del Black Friday, con descuentos de hasta el 60% que permiten acceder a distintos tratamientos faciales a precios excepcionales

Entre las ofertas destaca Collagen Serum, un sérum reafirmante cuyo precio pasa de 130 a 70 euros, con un ahorro de 60 euros. El tratamiento ha demostrado mejoras de hasta un 63% en los parámetros de firmeza evaluados.

Otro de los productos más demandados de la marca es su contorno de ojos antifatiga, que durante la campaña pasa de 76 a 40 euros, con un descuento superior al 47%. Su práctico formato roll-on facilita la aplicación y está diseñado para combatir los signos del cansancio y mejorar el aspecto de la mirada. Según los resultados de eficacia del producto, tras 28 días de uso ayuda a reducir bolsas y ojeras

Son solo algunos ejemplos de una campaña que incluye descuentos en toda la gama y que permite acceder a tratamientos de alta cosmética con precios que no se mantendrán una vez finalizada la promoción. En algunas referencias, además, las existencias empiezan a ser limitadas.

Ciencia española detrás de la alta cosmética

Detrás de Sibari Republic se encuentra i+Med, un grupo español de investigación biotecnológica especializado en tecnologías farmacéuticas y sistemas de liberación controlada de activos

La firma traslada este conocimiento científico al cuidado facial, con el desarrollo y la fabricación de sus productos en España. Con más de una década de experiencia investigadora y 14 patentes en la trayectoria del grupo, apuesta por una cosmética que combina innovación, precisión y eficacia. Una filosofía que resume en su lema: "No es magia, es ciencia".

Del 19 al 30 de noviembre: últimos días para aprovechar la campaña

Los descuentos estarán disponibles del 19 al 30 de noviembre, tanto en la página web oficial de Sibari Republic como en su tienda de Madrid, situada en la calle Ortega y Gasset. Para acceder a las condiciones especiales de la promoción será necesario entrar a través del enlace habilitado por la firma

Con rebajas de hasta el 60% en toda la gama y algunas referencias ya con disponibilidad limitada, el Black Friday se presenta como una ocasión especialmente interesante para descubrir Sibari Republic o hacerse con sus tratamientos habituales a un precio excepcional. Una oportunidad que tiene fecha de caducidad: el 30 de noviembre, o antes si se agotan las existencias.