El Alto Voltaje se relaciona con potencia, energía, LUZ y eficiencia… y eso consigue Luminus con cada gota de sus ingredientes. Formulamos con activos de máxima pureza, en concentraciones muy altas, consiguiendo resultados visibles en muy pocos días. Aplicando una cantidad muy reducida de producto, logramos un cambio que se nota y se siente desde la primera aplicación de cada uno de nuestros productos.

Además, tenemos otro objetivo cuando diseñamos una fórmula: que aporte el mayor número de beneficios con un solo producto. Es decir, no desarrollamos un producto para arrugas, otro para manchas, otro para minimizar poros, otro para reafirmar… Incluimos todos los ingredientes posibles y necesarios dentro de la misma fórmula, porque sabemos que todos los problemas están relacionados unos con otros y, asimismo, también están relacionadas las soluciones.

Somos "Cosmética Consciente". No malgastamos ni fórmulas, ni envases, ni cajas, ni hacemos gastar dinero innecesariamente, porque creemos en las "Multifórmulas".

Nuestra filosofía, como laboratorio con más de 45 años de experiencia, es simplificar el cuidado de la piel. Que no sea necesario dedicar un tiempo que, en general, no tenemos, para conseguir resultados positivos con pocos productos. No se trata de saturar la piel; el éxito consiste en darle justo lo que necesita y puede metabolizar amablemente, activando sus propios mecanismos de nutrición y regeneración desde el interior, cuidando al mismo tiempo la superficie de la piel.

La arquitectura de ingredientes que tenemos en Luminus es una combinación de lo mejor de los dos mundos: Naturaleza y Alta Tecnología Científica.

De la Naturaleza, las algas marinas son un hilo conductor en todas las fórmulas. Son ricas en oligoelementos, supernecesarios para el buen funcionamiento del metabolismo de las células, tienen una gran capacidad depurativa y reguladora, y nos aportan un sinfín de beneficios. Como antioxidantes y regeneradores, hemos elegido Cúrcuma, Moringa, Opuntia, Noni, Diente de León, Mimosa, Hamamelis, Jojoba, Rosa Mosqueta, Árnica, Aloe Vera y Caléndula.

De la Alta Tecnología Científica, los verdaderamente eficaces, como el Ácido Hialurónico, Polipéptidos Tensores, Alfahidroxiácidos (AHA), Colágeno y Elastina.

El arte de formular es saber jugar con la combinación y las proporciones. ¡Es como la música!

Una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es: ¿por qué tenemos las mismas fórmulas para todas las edades y todas las pieles? ¡Gran pregunta!

En primer lugar, porque nuestras fórmulas aportan siempre el equilibrio que se basa en buscar el bienestar de la piel. Nuestros ingredientes son como pesas que llegan para balancear lo que no está funcionando. Cuando la piel logra su equilibrio, siempre mejora de forma natural.

En segundo lugar, nuestras rutinas básicas de belleza son simples y, al mismo tiempo, muy completas en beneficios.

Como primer paso, todas las pieles necesitan el Tónico Marino, el Sérum Iluminador y, puntualmente, el Concentrado de Vitamina C. Estas tres fórmulas son los pilares de la belleza y el bienestar de la piel. También es el tratamiento ideal para pieles jóvenes y pieles saludables sin necesidades específicas.

Según se van cumpliendo años o las pieles presentan otras necesidades, se van añadiendo otras fórmulas a esta base inicial: Booster Elixir y Mascarilla de Hialurónico cuando se necesita una renovación profunda, reducir arrugas, manchas, marcas o afinar el grosor de la piel. En el caso de pieles muy secas, maduras o con flacidez, la Crema Restauradora añade un plus de hidronutrición y recupera la firmeza y la forma original del óvalo del rostro.

Luminus es así de simple y eficaz. Es Cosmética de Alto Voltaje para encender la energía y vitalidad de tu piel. ¡Luminus es LUZ!