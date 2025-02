Chrysi Vardinogiannis, la princesa que no quiere usar su título

El pasado 7 de febrero Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis se dieron el "sí, quiero" en Atenas. Aunque Chrysi ya ha sido incluída en la web de la casa real griega, en ella no se hace referencia al título que le corresponde como esposa del príncipe Nicolás, en este caso princesa de Grecia y Dinamarca y se refieren a ella, únicamente, como señora.

Si la familia real no se ha pronunciado de momento sobre el tema, el periodista griego Andreas Megos, especialista en la familia real griega, ha explicado en un post de Instagram que aunque Chrysi es princesa como esposa de príncipe y, por tanto, miembro de la familia real griega, es posible que ella no quiere ser considerada como tal. No sería la primera vez que alguien de la familia real griega no quiere recibir el título, como ya pasó con Marina Karella, mujer del príncipe Miguel de Grecia, que no quiso recibir el título tras su boda en 1955.

Como curiosidad, en la web oficial de la casa real helena si se dirigen como princesas a Marie Chantal y Nina Flohr mientras que Carlos Morales, marido de la princesa Alexia y Matthew Kumar, marido de la princesa Teodora, no son considerados príncipes.

En su momento, la casa real griega confirmó el divorcio de Nicolás de Grecia de su primera esposa, Tatiana Blatnik, y que esta mantendría el título de princesa, aunque no aparece ya en la web oficial. Uno de los motivos por los que Chrysi no querría utilizar el título sería por respeto a la primera mujer del príncipe Nicolás con la que hasta hace poco, mantenía una relación cordial.

Otro de los motivos sería que prefiere mantenerse en un segundo plano o incluso estaría relacionado con sus convicciones políticas, puesto que Chrysi sería republicana.