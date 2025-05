Los Reyes, fieles a su cita con el periodismo, presiden los Premios APM

Don Felipe y Doña Letizia, han asistido a los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, que en su 86 edición, han reconocido las trayectorias de primeras figuras del periodismo como Fernando Ónega, Vicente Vallés, Ana del Barrio, e Irene Dorta, con los que la Reina se ha mostrado muy cercana desde el primer momento. El lugar elegido, el Auditorio Caja de Música Centro, ubicado bajo la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Para la ocasión Doña Letizia ha escogido un vestido en tono azul, que no es la primera vez que lo luce, escote en forma de V, cinturón en forma de discreto cordón y largo por debajo de la rodilla que es todo un acierto. Una vez más la Reina ha optado por lucir un calzado cómodo, unas sandalias tipo "Mary Janes" de tacón sensato, que también se le ha podido ver en diferentes ocasiones y que deben ser de su gusto. No es fácil ver a S.M. con un calzado tan plano, acostumbrados a todo lo contrario, sobre todo por la altura de Don Felipe. Seguramente no ha tenido más remedio que bajarse de aquellos tacones de vértigo, a consecuencia de sufrir una metatarsalgia en el pie izquierdo desde hace un par de años.

Una edición a la que siempre acuden, y que ha servido para celebrar el 130 aniversario de la fundación de la Asociación de la Prensa de Madrid, que data de 1895. También se cumplen 25 años desde que Doña Letizia entró a formar parte de la asociación como periodista, profesión que ejerció durante años, hasta convertirse en Princesa de Asturias.