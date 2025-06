Con motivo del día del Padre, que se celebra el tercer domingo de junio, los Príncipes de Gales han compartido en sus redes sociales una felicitación cariñosa para el príncipe Guillermo con una dedicatoria especial de sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

En ellas vemos al príncipe Guillermo junto a sus tres hijos vestidos todos con atuendos relajados y coordinados, con gesto divertido y sonriente, mientras que en la segunda imagen , en blanco y negro, padre e hijos posan abrazados.

Happy Father's Day, Papa (before and after!) We love you! G, C & L 💖 📸 Josh Shinner pic.twitter.com/elSVlgcyWQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2025

El mensaje que acompaña la publicación dice: 'Happy Father’s Day, Papa (before and after!) We love you! G, C & L' ("¡Feliz Día del Padre, papá! Te queremos. G, C & L"), acompañado de un emoticono de un corazón.

Además de esta felicitación, la Casa Real británica ha compartido en su cuenta oficial en redes sociales otras imágenes dedicadas a los padres de la familia real. En una de ellas, en blanco y negro, se puede ver al rey Carlos III y su hermana, la princesa real Ana junto a su padre, el duque de Edimburgo, fallecido en 2021.

To all Dads everywhere, we wish you a happy Father's Day today. pic.twitter.com/pqIK97NqlW — The Royal Family (@RoyalFamily) June 15, 2025

Por su parte, la reina Camilla aparece del brazo de su padre, el comandante Bruce Shand, el día de su boda con el, por entonces, príncipe de Gales hace 20 años. Acompañando estas publicaciones, la Familia Real ha enviado un cálido mensaje al mundo: 'To all Dads everywhere, we wish you a happy Father’s Day today' ("A todos los papás del mundo, les deseamos hoy un feliz Día del Padre").

Aunque lo más emotivo ha sido el vídeo que rinde homenaje al duque de Edimburgo, donde se recopilan momentos significativos de su vida en compañía de sus hijos y de su esposa, Isabel II, con testimonio de algunos de sus nietos como el príncipe Guillermo, Peter Philips o Zara Tindall.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.