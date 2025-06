Kate Middleton cancela a última hora su aparición en Ascot y desata los rumores sobre su estado de salud

Kate Middleton ha cancelado su esperada asistencia a Royal Ascot, uno de los eventos sociales y deportivos más destacados del Reino Unido y que congrega cada mes de junio a la alta sociedad británica en el hipódromo de Berkshire.

Después de ser anunciada su presencia, poco después se ha cancelado. Según han informado medios ingleses, Kate se habría mostrado "decepcionada" por no poder acompañar al príncipe Guillermo y a los reyes Carlos y Camilla en esta tradicional cita mientras "continúa buscando el equilibrio adecuado después de su recuperación contra el cáncer". Asimismo, y para evitar rumores, los medios ingleses también han señalado que dicha ausencia no se debe a un empeoramiento de su estado de salud, sino a "su voluntad de priorizar el bienestar mientras avanza en su proceso de recuperación".

Esta ausencia ha obligado a reorganizar las carrozas de la ‘Procesión Real’ ya que los príncipes de Gales iban a compartir carruaje con el golfista inglés Justin Rose y su mujer, Kate Phillips. Finalmente el príncipe Guillermo compartirá carruaje con su padre, el rey Carlos III, la reina Camila y el príncipe Saud bin Khalid Al-Saud.

Aunque Kate no ha podido asistir, no han querido perderse la cita los duques de Edimburgo, la princesa real Ana y su marido Timothy Laurence, Zara Philips y su marido Mike Tindall así como la madre de la princesa, Carole Middleton, que ha acudido acompañada de la mujer de su hijo James, Alizée Thévenet.

Todavía no se sabe si Kate acudirá en los próximos días aunque no se descarta. Cabe recordar que el año pasado no asistió por encontrarse en pleno tratamiento y que su última aparición fue en junio de 2023, cuando lució un vaporoso vestido rojo de Alexander McQueen y tocado de Philip Treacy.

