La concesión de títulos nobiliarios en España: ¿cuántos nobles hay y cuánto cuesta mantener el título?

Cuando se ha cumplido el undécimo aniversario de la proclamación como Rey de España de Felipe VI, ha concedido sus primeros títulos nobiliarios. Hasta la fecha llamaba la atención que el Rey no hubiera hecho uso de la potestad de otorgar títulos nobiliarios que le concede el artículo 62, epígrafe F de la Constitución.

Don Felipe tan solo se había dedicado a confirmar sucesiones de títulos, firmar rehabilitaciones de otros títulos que se habían dejado de utilizar, sin olvidar que revocó en junio de 2015 el ducado de Palma de Mallorca concedido por el rey Juan Carlos a la infanta Cristina en septiembre de 1997, con motivo de su boda con Iñaki Urdangarín.

Los títulos nobiliarios suelen concederse para premiar y reconocer una trayectoria sobresaliente o ejemplar, para que se recuerde en el futuro el motivo de dicha concesión y, sobre todo, para que dicha trayectoria profesional sirva de ejemplo a la sociedad.

Hasta el día de hoy, el último título nobiliario concedido en España fue el del condado de Gisbert, concedido con carácter vitalicio a la historiadora y académica Carmen Iglesias Cano, quién fue preceptora de Felipe VI. Dicho título se concedió en mayo de 2014, antes de abdicar el rey Juan Carlos.

Lo que sí ha habido durante el reinado de Felipe VI ha sido la concesión de condecoraciones a más de cien personas, siempre coincidiendo con aniversarios de su reinado, concretamente con la Orden del Mérito Civil, de la que Felipe VI es Gran Maestre.

En un reinado que no ha sido fácil por los factores políticos, económicos y sociales y, además, en un país donde todo es motivo de polémica, la concesión de un título era visto por muchos como un generador de controversias, desde si es merecido o no, incluso por la creencia de que los títulos nobiliarios conllevan una serie de privilegios cuando no es cierto.

¿Cuántos títulos concedió Juan Carlos I?

Desde su coronación el 22 de noviembre de 1975 hasta su abdicación en 2014, Juan Carlos I concedió 53 títulos nobiliarios (de los que se excluyen los otorgados a los miembros de su familia, que si bien son vitalicios, no son hereditarios).

De esos 53 títulos, 5 fueron anulados por el Gobierno de Sánchez por la Ley de Memoria Histórica, concretamente los cinco títulos concedidos por el rey Juan Carlos y que en dicha Ley son considerados como 'franquistas': los condados de Iturmendi y de Rodríguez de Valcárcel, el marquesado de Arias Navarro, el ducado de Franco y el Señorío de Meirás. Además también se suprimieron de 28 condados, ducados y marquesados otorgados por Francisco Franco desde 1948 como el ducado de Primo de Rivera o los marquesados de Dávila o de Queipo de Llano.

Cabe recordar que el Rey concede títulos pero no resuelve los litigios de sucesión, algo que solo está en manos de los tribunales correspondientes.

¿Cuántos títulos nobiliarios existen en España?

El duque de Alba cumplimentando a la princesa Leonor

En España, solo entre las diez casas ducales del país (Alba, Alburquerque, Infantado, Medinaceli, Osuna, Fernán Núñez, Villahermosa, Borbón, Medina Sidonia, y Peñaranda) suman conjuntamente casi 200 títulos, si bien existen más de 2800 personas que ostentan títulos nobiliarios, de los cuales más de 400 incluyen la Grandeza de España, cuyos "privilegios" son formar parte del Consejo de la Diputación de la Grandeza, ser tratado de "excelentísimo señor o señora" o para tener el derecho a permanecer con la cabeza cubierta en presencia del Rey de España.

Pagar para que un título pase de padres a hijos

Los títulos nobiliarios son hereditarios aunque no se traspasan de forma automática en caso de defunción. Es más, hay que pagar y en algunos casos litigar para mantenerlos lo cual lleva tiempo y dinero.

Una vez ha fallecido un noble con título hereditario, el heredero o heredera tiene un plazo de dos años para solicitar un permiso en el Ministerio de Justicia para poder seguir utilizando el título. Finalmente el Rey firma o no esa concesión.

Para heredar un título de padres a hijos sin Grandeza de España, hay que pagar unos 800 euros, que se elevan hasta los 2.800 si el título conlleva Grandeza. Si la transmisión es entre parientes lejanos, los impuestos son mayores, pudiendo llegar hasta los 17.000 euros.

