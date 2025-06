Silencio en la Casa Real holandesa tras el polémico gesto de la reina Máxima imitando a Trump

El presidente estadounidense Donald Trump fue hospedado en el palacio Huis ten Bosch, residencia oficial de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, antes de acudir a la reunión principal con los líderes de la OTAN que tuvo lugar en la misma ciudad neerlandesa de La Haya.

Según confirmó el servicio de información del Gobierno neerlandés (RVD), Trump aceptó una invitación del monarca Guillermo para pasar la noche en el mismo palacio donde el rey recibió a los jefes de Estado y de Gobierno para una cena en el marco de la cumbre de la OTAN.

A la mañana siguiente, la reina Máxima protagonizó un momento que ha dado mucho que hablar. Mientras se saludaban y posaban para los fotógrafos, Trump dio las gracias en inglés, thank you very much, con su gesto característico, una forma de mover los labios que la monarca no dudo en imitar para sorpresa de los presentes. El debate estaba abierto: ¿se estaba riendo Máxima de Holanda de Trump o tan solo le llamó la atención su forma de hablar?

🇺🇸🇳🇱 WAIT A MINUTE WAS QUEEN MAXIMA OF THE NETHERLANDS MIMICKING DONAL TRUMP? 🤣🤣🤣 🇳🇱🇺🇸 pic.twitter.com/D1i6HV92XV — Brian Krijgsman (@BrianKrijgsman) June 25, 2025

No fue el único gesto llamativo de la mujer del Rey, que unas horas antes había recibido al presidente estadounidense con una exagerada reverencia. La Reina es conocida por su espontaneidad a veces alejada del protocolo y, mientras que algunos ven una broma, otros hablan de falta de educación. Desde la Casa Real holandesa han optado, de momento, por no hacer ningún tipo de comentario y dejar que todo quede en una anécdota.