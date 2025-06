Todos los detalles de 'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos: "Siento que me roban mi historia"

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia".

Así comienza la introducción del que va a ser uno de los lanzamientos editoriales del año, escrita por el rey Juan Carlos. Un libro de memorias escrito de su puño y letra junto a la periodista y biógrafa del rey emérito Laurence Debray y que lleva por título ‘Reconciliación’.

El libro, editado por Planeta, saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre cuando se pueda adquirir de forma simultánea en España y Francia.

Tal y como informa la editorial, se trata de una obra escrita en primera persona "y cuya publicación es en sí un acontecimiento histórico, viene, en efecto, a reparar esa situación. Si su Majestad ha decidido dar cuenta de su historia después de casi cuarenta años de reinado, es porque el exilio en Abu Dabi, parte de la opinión publicada y, por qué no, los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española".

Asimismo, Planeta informa que la obra repasa "en detalle" la parte privada de la vida pública de Don Juan Carlos, "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal". El monarca, en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, se dispone a hacer su última confesión. "No tengo derecho a llorar", dice. "Pero tiene derecho a buscar su anhelada reconciliación con el país que tanto ama y añora", apunta la editorial.

La portada del libro, es una imagen del rey Juan Carlos vestido con el uniforme de gala de Capitán General del Ejército de Tierra y luciendo la Insigne Orden del Toisón de Oro.

