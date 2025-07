El "preocupante" motivo por el que la reina Sofía no ha comenzado sus vacaciones en Palma

Las vacaciones de la Familia Real en Mallorca ya han comenzado. Un año más, el rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía han regresado al Palacio de Marivent, donde pasarán sus días descanso oficiales hasta el próximo 6 de agosto, después tendrán dos semanas más en las que disfrutarán de un retiro privado.

La que por el momento no ha aparecido por Palma de Mallorca es la reina Sofía, quien para estas fechas ya suele haber comenzado sus vacaciones. Como cada año, allí se reúne con su hijo, su nuera y sus nietas para hacer planes y disfrutar de las tiendas y la gastronomía del lugar. Sin embargo este año hay un motivo de peso que explica su ausencia.

El periodista Daniel Carande ha dado todas las claves del motivo que ha impedido a la reina Sofía viajar a Palma. Lo ha hecho durante su participación en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, donde le acompañaban su subdirectora, Isabel González, y la colaboradora Beatriz Miranda: "Ayer por la tarde me decían que aún no había llegado a Palma. Ni siquiera si va a ir o no. El motivo es por la preocupación que tienen con la salud de su hermana la princesa Irene. Están en Madrid en casa, donde viven, en el complejo de Zarzuela. Me dicen que si va es porque se turnaría con sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, para cuidar a Irene".

Según la información de nuestro compañero, la reina Sofía estaría "muy preocupada por su hermana" y no estaría dispuesta a dejarla sola. Además, ha coincidido con el bajón de salud de una de sus mejores amigas de Palma: "Está delicada de salud y su hermana, la reina Sofía, no quiere dejarla sola porque están muy unidas". A Carande "la llama la atención" la ausencia de la emérita en la isla, donde cada año la hemos podido ver paseando junto a sus nietas: "Me llama la atención porque durante estos últimos años la hemos visto comprando en el mercadillo y haciendo planes. También se uniría con que una de sus mejores amigas de Palma está pachucha".