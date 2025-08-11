Juan Carlos I negocia con Netflix una serie de ficción sobre su vida y reinado

El rey emérito Juan Carlos I negocia a través de sus abogados con Netflix la producción de una serie de ficción basada en su vida, según ha podido confirmar el medio The Objective con fuentes gubernamentales.

Según cuentan, la iniciativa surge a raíz de la publicación de su libro Reconciliación junto a Planeta, la cual está prevista para el 12 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de su proclamación.

La propuesta, explican, contempla un mínimo de seis capítulos, que se lanzarían a nivel mundial. El formato, por su parte, sería "una serie de ficción inspirada en hechos reales" siguiendo un estilo similar a series de éxito mundial como la popular The Crown, la cual, además de tener récords de audiencia y acumular premios de gran prestigio como los Emmy o Globos de Oro, ha acercado a la monarquía británica a gran parte de la población, sobre todo a los más jóvenes y fieles consumidores de series de época.

En el caso de la serie del Rey Juan Carlos, The Objective cuenta que la producción recrearía los principales acontecimientos políticos y personales del reinado de Juan Carlos I entre 1975 y 2014, y que sería . Entre los episodios previstos figuran tanto cuestiones institucionales como aspectos de su vida privada, incluidas sus relaciones sentimentales y los problemas fiscales que afrontó tras su abdicación que le han llevado a vivir en Abu Dabi.

Según explica el medio, Netflix envió a Abu Dabi a uno de sus altos cargos para presentar el proyecto al monarca. La cifra que la plataforma estaría dispuesta a pagar rondaría los 20 millones de euros, aunque el entorno del rey emérito considera que esta cantidad es elevada. Según las mismas fuentes, el rey Felipe VI está al corriente de la negociación.