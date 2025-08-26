Los Reyes van a la España quemada, pero no como Sánchez: tres días, mañana y tarde, y encuentros con los afectados

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, comenzarán este miércoles un recorrido por las principales zonas de España devastadas por los incendios que han asolado el país en las últimas semanas. La primera parada será en Castilla y León, concretamente en el lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto (Zamora). A partir de las 14:30 continuarán su visita en el Parque de Las Médulas (León), para conocer de primera mano la magnitud de los daños. Allí recorrerán parte de las zonas más castigadas, escucharán a los vecinos y se interesarán por las necesidades más inmediatas de los municipios afectados. También está previsto que mantengan encuentros con responsables autonómicos y equipos de extinción.

La agenda de los monarcas continuará el jueves en Galicia y el viernes en Extremadura, dos de las comunidades más golpeadas por una ola de fuegos que ha calcinado cientos de miles de hectáreas en las que no se sabe todavía cuál será el programa, pero previsiblemente pasará de nuevo por varias localidades cada día.

Con esta gira, la Corona vuelve a demostrar su cercanía y compromiso con los españoles en los momentos más difíciles, y donde quieren expresar la importancia del esfuerzo que han realizado y de la solidaridad de bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales y miembros de Protección Civil.

El compromiso de Don Felipe ha sido constante desde el inicio de la crisis. El monarca se ha mantenido en permanente contacto con el Gobierno y los presidentes autonómicos. De hecho, no dudó en interrumpir sus vacaciones privadas para visitar el pasado 17 de agosto la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para agradecer personalmente el esfuerzo de sus efectivos en la lucha contra las llamas.

Además de su presencia sobre el terreno, los Reyes han impulsado medidas concretas para ayudar a la recuperación. Han solicitado a la Fundación Hesperia, de la que son Presidentes de Honor, que destine fondos propios para financiar proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas, un gesto que evidencia su implicación directa en la búsqueda de soluciones a largo plazo.

Muy diferente a Sánchez

El viaje de Sus Majestades contrasta en muchos sentidos con los que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que organizó varias visitas en días alternos, pero visitó menos zonas en cada ocasión y, sobre todo, que evitó cuidadosamente el menor roce con los afectados por los incendios: en cada una de sus visitas los afectados quedaron muy alejados de Sánchez, al otro lado de los cordones policiales.