Los Reyes cierran en Extremadura su gira por las zonas más castigadas por los incendios
Allí han realizado un homenaje a la Guardia Civil, UME y brigadas forestales que participaron en la extinción.
Los Reyes Felipe VI y Letizia viajaron este viernes a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales ocurridos este verano en la región. Además, quisieron conocer de primera mano el trabajo desarrollado por los equipos de extinción que han participado en la lucha contra el fuego.
En su recorrido, los Reyes estuvieron acompañados por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno; Blanca Martín, presidenta de la Asamblea; y Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, entre otras autoridades regionales y provinciales.
Con gritos de “¡Vivan los Reyes!” y “¡Viva España!”, los vecinos de Rebollar acogieron a Felipe VI y a la Reina. Los monarcas se asomaron a un mirador para contemplar las vistas de los cerezos del Valle del Jerte, que afortunadamente no se han visto afectados por el avance del fuego.
Don Felipe y Doña Letizia se acercaron a los vecinos con el objetivo de conocer de primera mano los daños sufridos, escuchar las necesidades de los afectados y transmitir su agradecimiento a todos los equipos que trabajaron para combatir el incendio y garantizar la seguridad de la población en los municipios más dañados.
Felipe VI y la Reina Letizia mostraron gran cercanía durante toda la visita, saludando a los vecinos, deteniéndose a conversar con ellos y posando para fotografías, especialmente con niños. La actitud de los monarcas fue recibida con gestos de cariño y aplausos por todos los presentes.
Posteriormente, a las 12.45 horas, se han desplazado a Cabezabellosa -en la mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla-, concluyendo su recorrido por las zonas más castigadas por las llamas en Extremadura en Hervás, en el Valle del Amrboz.
Los reyes se han acercado a todos los vecinos para escuchar el testimonio de los afectados por los incendios, mostrándoles su solidaridad en este momento tan complicado en el que muchos han perdido sus viviendas o sus explotaciones agrícolas.
Los incendios forestales en Extremadura este verano han afectado a varias comarcas del norte de Cáceres, con especial impacto en Jarilla. El balance provisional cifra en más de 17.400 hectáreas arrasadas, lo que ha supuesto un grave perjuicio para explotaciones agrícolas, forestales y para el sector turístico de la zona.
El dispositivo de emergencia movilizó a efectivos de la UME, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y bomberos, entre otros. Su labor, junto a la de agentes medioambientales, psicólogos y trabajadores sociales, resultó clave para la extinción y la atención a los evacuados, que se contabilizaron en varios centenares en los días más críticos.
Con este viaje a Extremadura concluye la agenda que han desplegado esta semana los Reyes para estar al lado de los afectados por los grandes incendios, tras visitar el pasado miércoles las principales zonas afectadas por los incendios forestales en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), y viajar este pasado jueves a Galicia para conocer los daños causados por el fuego.