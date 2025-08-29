Los Reyes cierran en Extremadura su gira por las zonas más castigadas por los incendios

10 / 10

Con este viaje a Extremadura concluye la agenda que han desplegado esta semana los Reyes para estar al lado de los afectados por los grandes incendios, tras visitar el pasado miércoles las principales zonas afectadas por los incendios forestales en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), y viajar este pasado jueves a Galicia para conocer los daños causados por el fuego.