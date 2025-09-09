Las imágenes de la Infanta Sofía en su estreno universitario en Lisboa

La Infanta Sofía ha comenzado un nuevo capítulo de su vida universitaria en el centro privado Forward College, una institución internacional fundada en 2021 donde estudiará el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

En este primer año lectivo, estudiará en el campus de Lisboa donde este tanto ella como el resto de 150 alumnos han comenzado la 'Semana de Introducción' y que durará hasta el próximo día 19 de septiembre. El primer día de clases será el lunes 22 de septiembre, cuando dé comienzo oficialmente el curso.

La Infanta Sofía en su primer dia en Forward College

Ha sido el propio Forward College quien ha compartido imágenes de ese primer día a través de sus redes sociales, donde los alumnos de primer año han podido relacionarse y conocerse gracias a la presentación para "mejorar su experiencia universitaria".

La primera actividad ha sido una presentación para darles la bienvenida: "Un buen lugar para recibir a nuestros estudiantes. Empezando la semana con una dinámica divertida para romper el hielo", han escrito junto al vídeo. Posteriormente, y después de un receso, han realizado diversos juegos con el objetivo de que los alumnos se conocieran: "Nuestros alumnos están aprendiendo la importancia de trabajar en equipo". Asimismo, también recibieron clases sobre la historia de Portugal, para conocer un poco más sobre la que será su nueva casa este año.

La inffanta Sofía, la última por la izquierda en la foto de grupo

Para la ocasión, la infanta Sofía ja lucido un look cómodo, con un jersey blanco, pantalón vaquero azul de pernera ancha y unas deportivas. En las imágenes se puede ver a la Infanta Sofía charlando con sus nuevos compañeros, en un ambiente muy distendido y relajado.

Durante este año universitario, la infanta vivirá en la residencia universitaria Xior Benfica, ubicada en el barrio del mismo nombre.