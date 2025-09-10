Laurent de Bélgica sigue los pasos de su padre: confiesa tener un hijo secreto con una cantante tras años de rumores

Laurent de Bélgica ha reconocido, mediante un comunicado oficial, que tiene un hijo de 25 años nacido de la relación sentimental que mantuvo con la cantante Wendy Van Wanten en los 90. UN reconocimiento que llega después de años de rumores en los que Wendy jugó al despiste incluso negó la paternidad de Laurent durante una entrevista en un programa de TV hace cuatro años.

El comunicado dice así: "Por este comunicado, reconozco ser el padre biológico de Clément Vanderkerckhove. Durante los últimos años lo hablamos abierta y honestamente. Este comunicado está guiado por un sentido de buena voluntad, dentro del respeto a las personas implicadas y es el fruto de un camino común. Pido que esta información sea recibida con la discreción que impone la naturaleza de un tema tan íntimo. No haré otras declaraciones ni daré más explicaciones al respecto".

Al 25 jaar lang ging het gerucht, prins Laurent bevestigt nu: hij is vader van een zoon bij voormalig model, zangeres en tv-persoonlijkheid Wendy Van Wanten. https://t.co/nl3KFoHqPP pic.twitter.com/rhd4oUpkuA — Rick Evers (@RickEversRoyal) September 9, 2025

Wendy Van Wanten, cuyo nombre real es Iris Vandenkerckhove, comenzó su carrera como modelo y cantante, pero es conocida en Bélgica por ser estrella de programas de TV realitys. Incluso en uno que participó, buscando el amor, lo encontró. Su relación a finales de los 90 con el príncipe Laurent de Bélgica, hijo menor de los reyes Alberto y Paola, fue muy polémica ya que no contaba con la aprobación de los reyes porque la consideraban inapropiada para su hijo, ya que Wendy presentaba un programa erótico llamado 'Le PinUp Club'.

La ruptura de la pareja tuvo lugar en 1999 y el príncipe Laurent tuvo que ingresar en La Ramée, un hospital psiquiátrico para tratar la depresión que, tal y cómo aseguraron los medios belgas, fue a causa de la ruptura.

Tres años después del nacimiento de Clément, del que no se puede pasar por alto el parecido físico del joven Clément con su progenitor, Laurent de Bélgica se casó con Claire Coombs, con quién tuvo tres hijos, los mellizos Aymeric y Nicolás y la menor, Louise.

Laurent de Bélgica y Claire Coombs el día de su boda

Este reconocimiento supone un gesto inédito en la trayectoria de Laurent, considerado el miembro más díscolo y controvertido de la familia real belga por su carácter poco convencional, en ocasiones indiscreto y que ha realizado declaraciones polémicas en numerosas ocasiones.

Para la casa real belga, reconocer un hijo secreto no es ninguna novedad ya que el rey Alberto II tuvo que reconocer en el año 2000 que tenía una hija fuera de su matrimonio, Delphine Boël, después de que las pruebas de ADN dijeran que era su hija y de una batalla legal donde ganó el derecho a utilizar el título de princesa y el tratamiento de Alteza Real, si bien carece de derechos dinásticos. Actualmente, Delphine está integrada en la familia, participa en actos oficiales y mantiene una buena relación con el resto de sus hermanos, el rey Felipe, la princesa Astrid y el príncipe Laurent.