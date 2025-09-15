La Reina Letizia ha cumplido este lunes 53 años en una jornada marcada por la discreción y la preparación de un viaje oficial. Ha pasado esta especial fecha en el Palacio de la Zarzuela, sin actos públicos en su agenda y con un ambiente familiar íntimo, aunque con muchas ausencias: la Princesa Leonor continúa su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, mientras que la Infanta Sofía ya ha iniciado sus estudios universitarios en Lisboa.

Quien sí la ha acompañado en esta ocasión ha sido el Rey Felipe VI, que tras cumplir con sus compromisos institucionales por la mañana ha tenido la tarde libre para compartir con su mujer. La celebración será, una vez más, privada y alejada de los focos, como suele ser habitual en la Reina.

Preparativos para su primer viaje a Egipto

El cumpleaños coincide, además, con los preparativos del primer viaje de Estado de los Reyes a Egipto. A partir del martes, Letizia y Felipe VI emprenderán una visita de cuatro días a El Cairo y Luxor por invitación del presidente Abdelfatah Al Sisi. Estarán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una agenda que combinará encuentros políticos y actividades culturales.

Este aniversario es también el primero que la Reina celebra con Marta Carazo al frente de su Secretaría, un relevo en el equipo de Zarzuela.

Cumpleaños pasados: discreción y alguna sorpresa

Lejos de las grandes celebraciones públicas, la Reina Letizia ha optado siempre por planes íntimos o discretos para su cumpleaños. El año pasado, en su 52 cumpleaños, salió al cine con el Rey Felipe para ver Alien: Rómulus en los cines Ideal de Madrid.

En 2022, cuando cumplió 50 años, pasó la jornada trabajando en los preparativos del funeral de Isabel II en Londres, aunque unos días después reunió a su círculo cercano en una fiesta privada en Zarzuela. En un acto público posterior, la Orquesta Nacional de España llegó a interpretar el Cumpleaños feliz en su honor.

En 2019, cuando celebró 49 años, optó por una cena familiar en un restaurante hindú del Barrio de las Letras madrileño, mientras que su 40 cumpleaños, en 2012, estuvo acompañado de un reportaje fotográfico firmado por Cristina García Rodero para la Casa Real.

También fue muy especial su primer cumpleaños como Princesa de Asturias en 2004, celebrado en la intimidad junto a los Reyes Juan Carlos y Sofía y la familia Rocasolano. Y en 2014, apenas tres meses después de la proclamación de Felipe VI, la Reina cumplió 42 años –por primera vez siendo Reina de España– asistiendo a la entrega de los Premios Luis Carandell al Periodismo Parlamentario y, días después, disfrutando de una salida privada con amigas al festival Dcode.