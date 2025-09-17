Del piropo de Trump a Kate Middleton al duelo de estilo con Melania: las imágenes de la visita de Estado a Reino Unido
El rey Carlos III dio este miércoles la bienvenida en la finca de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania, con lo que dio comienzo de manera oficial a la visita de Estado del mandatario republicano al Reino Unido.
Donald Trump y la primera dama llegaron al castillo de Windsor en helicóptero, donde les esperaban los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton.
En Casa Victoria fueron recibidos por Carlos III y la reina Camila. Esta es la segunda visita de Estado que hace el presidente al Reino Unido, tras la de 2019 durante su primer mandato.
Como parte de la pompa que rodea esta visita, la Artillería de Caballería del Rey efectuó 41 disparos desde seis cañones de la I Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando Trump saludaba a los Reyes, mientras que se escucharon los himnos de los dos países.
Los Trump, los Reyes y los príncipes de Gales viajaron hacia el castillo en sendas carrozas desde Casa Victoria, escoltados por soldados del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, con sus tradicionales túnicas rojas.
En la llamada carroza de Estado irlandesa viajaron el rey y el presidente, mientras que en la de Estado Escocesa lo hicieron la reina Camila y Melania Trump, y por detrás los príncipes de Gales con el embajador de EE.UU. en Londres, Warren Stephens, en un Ascot Landau.
Una vez en el castillo, en el patio de la fortaleza, se procedió a la ceremonia de bienvenida con la Guardia de Honor. La presencia del mandatario republicano en territorio británico no está exenta de polémica ya que están previstas manifestaciones en Londres contra Trump.
Durante la ceremonia, con toda la pompa reservada para este tipo de visitas, se escucharon los himnos nacionales de los dos países antes de la inspección de la guardia real. La magnitud de la ceremonia militar que se ha ofrecido al presidente de EE.UU. no tiene precedentes y marca la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerda. En total, alrededor de 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia de bienvenida en Windsor, con 160 efectivos de la Marina Real Británica y 140 de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).
La expectación era máxima y las imágenes dejaron un duelo de estilo entre Kate Middleton y Melania Trump, consideradas dos mujeres muy elegantes.
Como es habitual, la princesa de Gales encandiló al presidente de Estados Unidos, que según publica la prensa británica le dijo "es muy guapa", a lo que ella respondió con una gran sonrisa.
La princesa de Gales lució un abrigo cruzado hasta la rodilla hecho a medida por la diseñadora británica Emilia Wickstead. El color burdeos es el de la temporada, por eso lució un tocado de Jane Taylor a juego decorado con un lazo de satén y un velo.
En cuanto a Melania Trump, eligió un traje de Dior la chaqueta Dior formado por una chaqueta con cintura definida y un sutil acolchado en las caderas combinada con una falda midi de tubo.
Recogió el cabello en un moño bajo un elegante y favorecedor sombrero de lana de ala ancha en tono púrpura.