Felipe VI defiende "un Estado palestino viable" que conviva en paz con Israel y destaca a Egipto como mediador.

En el almuerzo ofrecido por el presidente de Egipto en honor a los Reyes de España, y que ha tenido lugar en el Palacio de Al-Ittihadiya, Felipe VI ha pronunciado un discurso donde ha puesto sobre la mesa el conflicto en Gaza "para lograr un acuerdo de alto el fuego, la liberación de rehenes y el restablecimiento pleno de la ayuda humanitaria.

En su intervención Don Felipe ha dicho que "no podemos, ni queremos, ser ajenos a la realidad que nos rodea" y se ha referido "a la situación que se vive en Palestina y particularmente en la franja de Gaza, tan próxima a esta tierra, donde nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas". Asimismo, ha querido reconocer y agradecer el papel mediador de Egipto, señalando que "España apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad".

Felipe VI durante su intervención

Felipe VI ha defendido la necesidad de "un Estado palestino viable" que pueda convivir en paz y seguridad con Israel: "Por más lejos que pueda seguir estando hoy ese objetivo, con todo lo ocurrido y con las noticias y las imágenes que nos llegan a diario, no podemos desfallecer en el empeño", ha reclamado.

Don Felipe ha incidido en la importancia del diálogo en el mundo actual y ha puesto como ejemplo la buena relación entre España y Egipto, como lo prueba el hecho de que ha habido dos visitas de Estado en menos de un año, y se ha acordado elevarla a asociación estratégica: "Es el fruto de una relación bien trabajada: de un impulso del diálogo político a todos los niveles. En tiempos como los que vive el mundo, con graves conflictos, y con tantos desafíos y frentes abiertos, las dinámicas de diálogo sincero y de cooperación leal cobran un significado muy especial", ha señalado.

Además de resaltar la presencia de empresas españolas en sectores como los transportes, la energía o el agua y los crecientes flujos turísticos entre los dos países, ha puesto de relieve el interés que hay por el español en Egipto y la fuerte presencia de egiptólogos y arqueólogos españoles en este país, con quienes tendrán ocasión de hablar durante la visita a Luxor.

La Reina con la primera dama de Egipto

Por su parte, el presidente egipcio ha querido agradecer "la postura histórica de España en defensa del legítimo derecho del pueblo palestino a establecer su propio Estado" así como el hecho de que España se situara entre los primeros países que "reconoció al Estado palestino tras el estallido de la guerra.

Después de ser recibidos por el presidente de Egipto y la primera dama, Entissar Amer al Sisi, con todos los honores, el Rey ha mantenido un encuentro bilateral con el mandatario egipcio, mientras que la Reina ha mantenido un encuentro por separado con la primera dama egipcia en el que ambas han abordado "áreas de trabajo e interés común".