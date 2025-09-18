Así fue la cena de gala en Windsor en honor a los Trump: de las joyas o el menú, al llamativo vestido de Melania

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, han acudido hasta el castillo de Windsor donde ha tenido lugar una cena de gala con un claro protocolo: frac para los señores y vestido largo para las señoras.

Para esta ocasión, Melania ha optado por vestido largo, en color girasol y cinturón ancho en color lavanda de Carolina Herrera, así como zapatos de tacón en terciopelo lavanda de Manolo Blahnik, que ha combinado con unos pendientes de esmeraldas. Mientras, la reina Camilla ha lucido un vestido azul pavo real, volantes en las mangas y pedrería en el bajo de la falda, que ha combinado con la tiara de zafiro belga, que adquirió Isabel II en 1963.

La princesa de Gales ha optado por un vestido de alta costura de la diseñadora británica Phillipa Lepley, con un abrigo de noche largo de encaje Chantilly dorado bordado a mano con rosas y flores de satén, sobre un vestido de crepé de seda. Como complementos, un clutch de Anya Hindmarch y zapatos de Aquazzura. Ha lucido la tiara Lover's Knot, compuesta por 19 arcos de diamantes y decorada con 39 perlas, así como las condecoraciones de Dama de la Real Orden Victoriana. Por su parte, el príncipe Guillermo lució frac Windsor, acorde con el código de etiqueta del evento.

El presidente de Estados Unidos, y su esposa, Melania, han estado acompañados por el secretario de Estado Marco Rubio y su esposa, así como su hija Tiffany Trump y su esposo, el ejecutivo de negocios, Michael Boulos. Tiffany también acompañó a su padre durante la visita de estado en 2019. Entre los ejecutivos que acompañan a Trump en esta visita, se encuentran el CEO de Apple, Tim Cook, o Sam Altman, de Open AI , que ha estado sentado junto a la líder conservadora, Kemi Badenoch .

El menú de la noche

El banquete se ha celebrado en el Gran Salón de St. George's Hall, en una mesa de 42 metros, 139 velas y 1.452 cubiertos, y capacidad para 160 invitados, cada uno con cinco copas en su mesa. El menú que han degustado está formado por panna cotta de berros de Hampshire con galletas de mantequilla de parmesano y ensalada de huevos de codorniz, seguido de ballontine de pollo orgánico de Norfolk envuelta en calabacín, con una salsa infusionada con tomillo y ajedrea, y de postre bomba de helado de vainilla con un interior de sorbete de frambuesa de Kent y ciruelas Victoria ligeramente escalfadas.