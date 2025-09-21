El príncipe Harry y Meghan Markle acaparan todas las miradas en el festival benéfico de Kevin Costner

El príncipe Harry y Meghan Markle han reaparecido públicamente, después del encuentro familiar que mantuvo el duque de Sussex con su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, en Clarence House durante el viaje del príncipe a su país natal, y que se prolongó durante 54 minutos. Un encuentro que se producía después de no verse en persona desde hacía casi dos años, y que puede interpretarse como un posible acercamiento en la relación entre el duque de Sussex y la familia real británica, tras años marcados por el distanciamiento, o la publicación de su libro del príncipe Harry 'Spare' o la polémica entrevista de ambos con Oprah Winfrey, en 2021.

El matrimonio, que siempre se ha volcado e implicado en diferentes causas sociales, no ha dudado en asistir al concierto benéfico One805 Live, impulsado por el actor Kevin Costner y que se ha celebrado este sábado en Santa Bárbara. Un festival que se creó en 2018 y cuyo fin es recaudar fondos para los servicios de emergencia del condado.

La presencia de los duques de Sussex no pasó inadvertida para el público, donde ambos se mostraron risueños y relajados. La pareja subió al escenario, donde se vio su conexión, para entregar un galardón al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara. Después Meghan se retiró del escenario para dejarle todo el protagonismo al príncipe Harry, que no es la primera vez que participa activamente en este evento. También estuvo el actor Rob Lowe, otro de los premiados, Oprah Winfrey, gran amiga de los Sussex, o Maria Shriver, exmujer de Arnold Schwarzenegger.

Para esta ocasión, Meghan Markle lució con un favorecedor vestido camisero azul marino, sin mangas, mientras que el príncipe Harry apostó por un total look en negro.