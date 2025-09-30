El dos piezas en blanco con el que la Reina Letizia ha triunfado en los Premios Retina ECO 2025

La Reina Letizia ha vuelto a apostar, tal y cómo hizo durante su reciente viaje de Estado a Egipto, por un "total look" en blanco, sobrio y muy elegante, y que resulta perfecto para un acto de mañana otoñal. Se trata de la entrega de unos galardones que se han celebrado en el Real Teatro de Retiro de Madrid, y que reconocen a aquellas empresas y entidades públicas que con sus propuestas tecnológicas innovadoras ofrecen soluciones eficientes comprometidas con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Para la ocasión, Doña Letizia ha estrenado un nuevo conjunto blanco de Mango, formado por una chaqueta de manga larga, corte recto y cuello redondo, con cierre delantero de botones metálicos en plateado y bolsillos frontales. Lo ha acompañado de un pantalón de la misma marca, fluido y de pernera ancha a juego.

Detalle del look "todo al blanco" de la Reina Letizia

En cuanto a los complementos, ha optado por los zapatos babies de Sézane, similar a las merceditas, de tacón ancho, color blanco pero con la punta cuadrada en color negro, y tiras en el empeine. Lo ha complementado con el bolso negro, modelo Doma Insignia de Carolina Herrera, que posee en varios colores. En cuanto a las joyas, ha estrenado unos pendientes de aros con un colgante en forma de gota, cubierto de pavé de circonitas, de la firma española PDPAOLA.

El blanco es un color que siempre ha tenido un destacado lugar para la Reina, desde su famoso conjunto de Armani que lució el día de su compromiso con don Felipe, o los que lució en los bautizos de sus hijas, o en la proclamación de Felipe VI en junio de 2014.