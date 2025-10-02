La reina Letizia, rompedora y elegante en la entrega de los Premios Unicef

La reina Letizia ha entregado este jueves los premios Unicef España 2025 que reconocen el compromiso con la infancia a Gasol Foundation, Kim Phuc Phan Thi -conocida como 'la niña del Napalm'- y la red de jóvenes periodistas Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia. La Reina, presidenta de Honor de Unicef España, ha presidido el acto celebrado en el auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de Unicef, Gustavo Suárez-Pertierra.

Los hermanos Pau y Marc Gasol han recogido el premio Transforma otorgado a la fundación creada en 2013 por ambos deportistas, distinguida por su defensa del derecho a la salud de los menores y las acciones que desarrolla contra la obesidad infantil mediante el fomento de hábitos de vida saludable. "Uno de cada tres niños tiene sobrepeso en España", ha señalado Pau Gasol, quien ha recordado la importancia de reducir la ingesta de productos ultraprocesados.

Kim Phuc Phan Thi, protagonista de la fotografía de 1972 tomada durante la Guerra de Vietnam que recoge su huida desnuda y herida tras un ataque con napalm, ha explicado que su vida se ha transformado en una misión de paz y ha recordado que "nunca debemos olvidar el impacto devastador de la guerra en los niños".

El premio Comunica ha sido para la red Cibercorresponsales, formada por jóvenes periodistas de la Plataforma de Infancia, por difundir y promocionar desde hace 15 años la participación de niñas, niños y adolescentes y en el mundo de la comunicación en particular. "No siempre se nos escucha y los adultos nos juzgan, eso da miedo para dar la opinión", ha dicho Álex, uno de los jóvenes "periodistas" de la red.

Doña Letizia, con los premiados

Doña Letizia ha puesto color a la jornada rescatando uno de los conjuntos más rompedores de su vestidor: dos piezas de Hugo Boss de un vibrante coral que estrenó en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en 2023 con el que hoy ha vuelto a triunfar.

Se trata de una falda midi de cuero de talle alto con silueta lápiz y abertura lateral para presumir de piernas y una blusa de seda con mangas fruncidas que optó por llevar remangadas. Y, como complementos, unos salones destalonados de tacón kitten en color beige, apostando por la comodidad y dejando claro que los tacones altos ya son cosa del pasado a causa del neuroma de Morton que padece en uno de sus pies.

La Reina cerrará su agenda oficial el viernes inaugurando el Curso de Formación Profesional 2025/2026 en el Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier I. Lumbier (Navarra).