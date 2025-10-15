El homenaje de Felipe VI a Vargas Llosa y a la concordia en el turbulento Congreso de la Lengua Española en Arequipa

Felipe VI ha inaugurado este miércoles el X Congreso Internacional de la Lengua Española en el Teatro Municipal de Arequipa, Perú, la ciudad en la que nació Mario Vargas Llosa.

El Rey con Morgana Vargas Llosa y Luis Llosa Urquidi

Ha sido un discurso donde ha manifestado que esa reunión es, "más allá incluso de la lengua, una conversación en torno a lo que nos une, no a lo que separa" y que ha estado lleno de simbolismo y recuerdo a la relación de Vargas Llosa con su ciudad natal, "aunque fuera un escritor ciudadano del mundo".

Una intervención en la que el monarca ha querido recalcar que "la lengua es para nosotros, los hispanohablantes, lo que fue Arequipa para Vargas Llosa: la casa familiar, un espacio de más de 600 millones de hablantes, fértil en comunicación, en ciencia, en creación literaria, en ideas, en proyectos".

El Rey durante su visita a la Casa Museo Vargas Llosa de Arequipa

Un discurso donde el Rey ha hablado de concordia y consenso, en una reunión que viene marcada por los recientes ataques que ha recibido el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, de parte del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a quien se le ha visto consultando su móvil varias veces durante la intervención del Rey: "En unos tiempos en que se oye hablar constantemente de competencia, de rivalidad, de desconexión, de resurgimiento de bloques…, de intereses y no de cooperación, desde Arequipa, Perú, y en español, lanzamos al mundo un mensaje de concordia".

Otro de los ejes de su discurso ha sido la interculturalidad, que el Rey ha presentado como la esencia misma del español: "Vivimos en un mundo mestizo. Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro".

Asimismo, ha defendido "qué bueno sería que esta proyección tan amplia del español sirviera, cada vez más, para potenciar la voz de las naciones hispanohablantes en foros internacionales".

El monarca ha abordado también el impacto de la inteligencia artificial, a la que calificó como una revolución que "ya forma parte de nuestro presente", reivindicando el papel que el español debe tener en el desarrollo tecnológico global: "Sigamos trabajando juntos para que la IA se nutra, también, del español; y de fuentes que ayuden a preservar la calidad, la corrección y la unidad —dentro de la diversidad— de la lengua".

Felipe VI ha concluido su intervención con una cita del propio Vargas Llosa: "La vida es maravillosa porque tiene un fin. Sigamos haciendo de nuestra lengua un instrumento de progreso, de entendimiento, de prosperidad compartida" ha manifestado.