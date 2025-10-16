El reencuentro de la Reina Letizia con León XIV y Georgia Meloni en el Día Mundial de la Alimentación en Roma

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Alimentación y con el 80º aniversario de la FAO, Doña Letizia ha coincidido con personalidades para celebrar este aniversario como embajadora de Buena Voluntad. Este año la FAO centra su actividad en cientos de actos y actividades de divulgación para hacer un llamamiento a la acción durante todo el mes de octubre bajo el lema "Mano a mano por unos alimentos y un futuro mejores".

A su llegada ha sido recibida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y ha entrado en la sala conversando con la primer ministro italiana Georgia Meloni, a la que conoció en diciembre de 2024 durante la visita de Estado de los Reyes a Italia.

En primer lugar, el director general de la FAO, Qu Dongyu, ha presentado a todos los invitados entre los que se encontraba, además de Doña Letizia, el rey Letsie III de Lesoto; y la princesa Basma bint Ali de Jordania. El último invitado en llegar ha sido S.S. el papa León XIV, quien ha saludado a todos los presentes. El Papa ha saludado por segunda vez a Doña Letizia, a quien saludó después de la misa de inicio de su pontificado el pasado mes de mayo en el Vaticano.

El Santo Padre ha sido el primero en tomar la palabra, y ha pronunciado un discurso tanto en español como en inglés. También ha intervenido otra embajadora de la FAO, la actriz Monique Coleman, quien ha hecho una broma sobre la película 'High School Musical' que protagonizó, comentando: "Lo que me queda claro es que estamos todos juntos en esto, haciendo referencia a una de las canciones más conocidas del film, 'We are all in this together". Posteriormente han intervenido Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, y el rey de Lesoto, Letsie III, que también es embajador de la FAO.

Tras ellos, Doña Letizia ha pronunciado su discurso, donde ha querido subrayar que atravesamos tiempos complejos, con revisiones constantes de principios que, ha manifestado, "se creían inalterables desde la época en la que se fundó el Sistema de Naciones Unidas. Principios como el multilateralismo, la cooperación al desarrollo, la necesidad de vincular financiación con justicia social, la consideración del derecho a la alimentación como un derecho inalienable". Asimismo, ha hecho hincapié en una alimentación "adecuada, suficiente, sostenible y saludable" con la reducción del consumo de productos ultraprocesados, tal y como recomienda la OMS.

También ha recordado unas recientes palabras de Felipe VI: "Dijo el Rey de España en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas que la dignidad del ser humano no es negociable. Y solo si ponemos en el centro de las políticas alimentarias los derechos de las personas respetaremos esa dignidad". Doña Letizia ha concluido su intervención señalando que hay que seguir con "la mejor voluntad y efectividad, en cooperar, en asistir, en preocuparnos y actuar para ayudar a quien tiene las cosas más difíciles". Terminaba con unas palabras del Papa León XIV: "Veamos el sufrimiento ajeno como algo propio".

Para esta ocasión tan especial, Doña Letizia ha optado por su color fetiche y más español, el rojo. Ha elegido un traje de dos piezas en color rojo, con americana entallada y pantalón de talle recto de Carolina Herrera, concretamente de la colección prefall 2019 y que estrenó en marzo de 2023. Lo ha combinado con una blusa blanca de gran lazada, muy elegante. Lo ha complementado con el bolso de estampado floral, bautizado como Toni Ballerina de la firma italiana Furla, y salones nude de tacón bajo de Magrit. Como pendientes, se ha decantado por unos pendientes de oro rosa y diamantes de Gold & Roses y su anillo de Coreterno.