El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos: "Las acusaciones distraen"

El príncipe Andrés de Inglaterra ha anunciado este viernes que renuncia a sus títulos, entre ellos el de duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad.

Lo hacía a través de un comunicado en el que expresaba su renuncia después, después de una "larga conversación con el Rey" según ha confirmado el Palacio de Buckingham: "Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", ha señalado en un comunicado el príncipe Andrés.

🔴 | El príncipe Andrés renuncia voluntariamente a todos sus títulos. "En conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, He concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen de laObra de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, anteponer… pic.twitter.com/RPg3SNlzN6 — Jose Moreno (@Josemn1_) October 17, 2025

En la nota, ha precisado que toma esta decisión para anteponer, "como siempre", su deber a su familia y a su país. "Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos". Además vuelve a negar sus acusaciones en el caso Epstein: "Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", ha reiterado.

El príncipe Andrés, tercero de los cuatro hijos de la difunta reina Isabel II, quien ya entonces tomó cartas en el asunto alejándole de la vida pública de la Casa Real Británica, en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo en el que se ha visto envuelto por su relación con el magnate estadounidense.

Con esta decisión, pierde el título de duque de York, así como su pertenencia a la Jarretera, la más prestigiosa orden de caballería inglesa y la distinción de Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoria, que según los medios ingleses fue otorgada en su día por la reina Isabel II.

La noticia ha sacudido a la prensa británica, quien en las últimas semanas habría posicionado de nuevo al príncipe Andrés en medio de la tormenta mediática tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Guiffre, una de las principales denunciantes del caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.