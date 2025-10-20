"Siempre se trató de dinero": la verdad de la relación del príncipe Andrés y Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein

Desde que se anunciase la salida del príncipe Andrés el pasado 17 de octubre, por la que renunciaba al uso de sus títulos y al tratamiento de Alteza Real después de un acuerdo con el rey Carlos III, las informaciones sobre el príncipe y Sarah Ferguson se suceden.

El diario británico 'Daily Mail' ha revelado que existen nuevos correos electrónicos que desvelan que Jeffrey Epstein financió en secreto a Ferguson, más allá de las 15.000 libras que en su momento admitió públicamente haber recibido. Epstein cubrió las deudas de la duquesa de York a través de su exasistente personal, John O'Sullivan, con préstamos de entre 50.000 y 100.000 dólares, que se prolongaron durante 15 años.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

El citado medio señala que estos correos electrónicos, que actualmente están siendo examinados por el Congreso de Estados Unidos, demostrarían que el príncipe Andrés estaba al tanto de estos pagos y movimientos financieros: "Andrés y Sarah estuvieron profundamente involucrados con Epstein. Siempre se trató de dinero. Ese fue siempre su talón de Aquiles", desvelan.

Sarah Ferguson realizó en 2011 unas declaraciones al diario London Evening Standard donde confesó: "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más", dijo entonces.

Hace poco se ha descubierto que Sarah mintió ya que envió un correo a Epstein tiempo después: "Sé que te sientes endiabladamente decepcionado por lo que has podido leer o escuchar, y te pido humildemente disculpas. Siempre has sido un amigo generoso, constante y supremo para mí y para mi familia. Como sabes, absolutamente nunca pronuncié la palabra 'P' [de pedófilo] al referirme a ti, como han escrito que dije", comentaba, la hoy ex duquesa que, además, justificaba su "traición" debido a los consejos de sus asesores que, según ella, le habían forzado a tomar distancia de Epstein para proteger a Andrés, a sus dos hijas y a su carrera profesional como autora de libros infantiles y patrocinadora de organizaciones filantrópicas.

El príncipe Andrés con Virginia Giuffre

Por su parte, 'The Sun' desvelaba este pasado domingo que el príncipe Andrés solicitó a su guardaespaldas de la Met (policía metropolitana) para que investigase a Virginia Giuffre, la joven con quien mantuvo hasta 3 relaciones sexuales siendo menor de edad, y le enviara información confidencial. Sin embargo, no hay indicios de que el agente accediera a esta solicitud. El periódico también informó que, tras enviar un correo electrónico a su guardaespaldas, Andrés contactó a Ed Perkins, subsecretario de prensa de la reina Isabel, y le informó que le había pedido a uno de sus guardaespaldas que obtuviera información sobre Virginia .

El pasado 12 de octubre, 'The Sun' contaba que el príncipe Andrés envió un correo electrónico a Epstein desde el correo oficial del príncipe: "¡Estoy igual de preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De lo contrario, mantente en contacto y pronto volveremos a jugar". Un email que desmiente las palabras de Andrés en la entrevista realizada en 2019 el programa 'Newsnight' de la BBC con Emily Maitlis donde declaró que había roto contacto con Epstein en diciembre de 2010.