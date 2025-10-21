El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca

Felipe VI ha concedido el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, que es la máxima condecoración que otorga la Corona española, al expresidente del Gobierno Felipe González Márquez y a los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent "por su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona".

Una distinción con la que se quiere reconocer a estos políticos por su papel clave durante la Transición, cuando está a punto de cumplirse el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía en España, y que será el próximo 22 de noviembre.

Una noticia que no ha sido facilitada ni por el Palacio de la Zarzuela ni a través del BOE, sino que se ha tenido conocimiento de la concesión por parte del Rey, en la reunión del Consejo de Ministros celebrado hoy martes 21 de octubre.

En los 11 años de reinado de Felipe VI, únicamente había concedido dos collares de la Insigne Orden del Toisón de Oro: el primero, a la Princesa de Asturias, el 31 de octubre de 2015 con motivo del décimo aniversario de la princesa y que le impuso el 31 de enero de 2018 coincidiendo con el 50 cumpleaños del Rey. El segundo, a la Reina Doña Sofía, aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de octubre de 2024, pocos días antes de que cumpliera 86 años. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado se retrasó hasta el 10 de enero pasado como muestra de respeto a los afectados por la catástrofe de la Dana, y todavía tiene pendiente tanto la fecha como la ceremonia de imposición.

Con estas tres nuevas concesiones, son un total de 19 personas las que son miembros de la Insigne Orden del Toisón de Oro. El miembro más antiguo es Don Juan Carlos, que lo recibió en 1938. Le siguen Felipe VI, quien lo recibió en 1981 con motivo de su mayoría de edad.

El resto de miembros son el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, el emperador Akihito del Japón, la princesa Beatriz de los Países Bajos, la reina Margarita de Dinamarca, el rey Alberto de los Belgas, el rey Harald de Noruega, el rey Simeón de Bulgaria, el Gran Duque Henri de Luxemburgo, Javier Solana, Víctor García de la Concha, Nicolás Sarkozy, Enrique Iglesias, la Princesa Leonor, la Reina Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.

El Toisón de Oro es la más alta distinción que puede entregar el Rey de España. Fue fundada por Felipe III 'el Bueno' duque de Borgoña en 1430 y llega a nuestro país de la mano del emperador Carlos quien celebró en 1520 en Barcelona el único Capítulo de la Orden que tuvo lugar en España. Tras el fallecimiento de los titulares, el collar y su insignia deben ser devueltos al Jefe y Soberano de la Orden, en este caso el rey Felipe VI.