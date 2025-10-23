Cuenta atrás para los Premios Princesa de Asturias 2025: los premiados y el papel de Leonor

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, van a volver a protagonizar una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. Unos prestigiosos galardones que tienen como objetivo contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España.

Una nueva edición donde la Princesa Leonor cobra más protagonismo como presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias y realizará su discurso antes del de Felipe VI. Al igual que el año pasado, y al final del acto, volverá a convocar los Premios Princesa de Asturias 2026.

Al día siguiente, durante su visita al pueblo ejemplar de Asturias 2025 que este año ha recaído en la parroquia de Valdesoto, en el municipio de Siero, tan solo pronunciará unas palabras la princesa.

Desde 1981, que fue cuando se entregaron los premios por primera vez, hasta 2019, que fue el primer discurso de la Princesa Leonor, Don Felipe siempre fue el único en intervenir a excepción de 1984, que pronunció el discurso el rey don Juan Carlos ya que el Don Felipe se encontraba en el Lakefield College de Canadá. Juan Carlos I y la reina Sofía acompañaron a Don Felipe hasta 1988 si bien Doña Sofía se reincorporó en 1991 aunque en vez de sentarse en la mesa presidencial del escenario, seguía la ceremonia desde el palco de honor.

Felipe VI tenía 13 años cuando pronunció su primer discurso en la primera edición de los Premios Príncipe de Asturias. En su breve alocución, hizo hincapié en su vínculo con el Principado, dio su enhorabuena a los premiados, a los miembros del jurado y felicitó a la Fundación por su labor que comenzaba en aquel momento "en beneficio de esta Asturias querida, que llevo y llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón". Por su parte, la Princesa Leonor de Borbón acudió por primera vez en 2019, a la misma edad que su padre.

Cuándo y dónde se celebran los Premios Princesa de Asturias

Los actos comenzarán el jueves 23 de octubre con el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias que tendrá lugar en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Ya el viernes 24 de octubre, por la mañana, los Reyes y sus hijas llevarán a cabo una audiencia en el Hotel de la Reconquista con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2025 así como los premiados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo, los reconocidos con las Medallas de Asturias, Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos de 2025.

La ceremonia de entrega de los galardones siempre se ha celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo, salvo en 2020 que, a causa de la pandemia, se celebró sin público en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista.

De entre las ocho categorías existentes, los premiados de este 2025 son el escritor Eduardo Mendoza (letras), la fotógrafa Graciela Iturbide (Artes), el economista y político Mario Draghi (Cooperación Internacional), el demógrafo Douglas Massey (Ciencias Sociales), la tenista Serena Williams (Deportes), el filósofo y ensayista Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), la genetista Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y el Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), que estará representado por su director, Antonio Saborit, y la presidenta de su patronato, Madeleine Bremond Santa Cruz. Cada premiado recibe una dotación económica de 50.000 euros, un diploma acreditativo, una insignia y la reproducción de una escultura de Joan Miró.

Durante la ceremonia de entrega de los premios se han pronunciado un total de 148 discursos en 14 idiomas diferentes. La mayoría de ellos, 66, se han realizado en español, mientras que 47 han sido en inglés y 12 en francés, respectivamente. También se han dado discursos en alemán (6), italiano (4), portugués (3), hebreo (2) y polaco (2) mientras que en albanés, checo, japonés, ladino, rumano y ruso solo se han pronunciado una vez.

Asimismo, y como ya es tradición, los galardonados accederán al escenario para recibir su galardón con la fanfarria "Two ayres for cornetts and sagbuts" del compositor inglés John Adson. La Real Banda de gaitas Ciudad de Oviedo interpretará el Himno Nacional y el de Asturias. Cuando los galardonados abandonen el escenario, se interpretará el pasacalles "El Xarreru".

