¿Últimos premios de Felipe VI? El rey cede todo el protagonismo a Leonor

El Rey Felipe VI ha presidido este viernes la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo, un acto marcado por un tono de transición generacional y por una firme defensa de la educación y los valores como pilares de la convivencia democrática.

Durante su intervención, el monarca ha subrayado el carácter "honorífico y privilegiado" de hablar desde la tribuna de los premios, recordando que lo hace "desde hace 44 años", y destacando la implicación creciente de su hija, la Princesa Leonor, quien "ha ido asumiendo gradualmente esta tarea, dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad" y a quien ha dado todo el protagonismo durante su discurso.

Felipe VI ha anunciado que ha llegado el momento de ceder espacio a la heredera, "como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años". "Naturalmente, lo digo con emoción –de padre y de Rey– y con la intención firme de mantenerme vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias", ha señalado, en un mensaje cargado de afecto hacia una tierra "de la que no puedo concebir –y menos la Reina– estar lejos".

Reconocimiento al mérito y a la excelencia

El monarca ha defendido la importancia de distinguir el mérito y la excelencia como una muestra de madurez social: "Una sociedad madura debe saber identificar la excelencia y reconocer el mérito. No como un fin en sí mismo, sino por lo que tienen de ejemplo: de luz en el camino que cada uno debemos recorrer", ha afirmado.

Felipe VI ha mencionado a los galardonados de esta edición, ensalzando la obra del filósofo Byung-Chul Han, el sociólogo Douglas Massey, la genetista Mary-Claire King, el escritor Eduardo Mendoza, la tenista Serena Williams, la fotógrafa Graciela Iturbide, el economista Mario Draghi y el Museo Nacional de Antropología de México.

"Educar en valores" frente a la soledad y la homogeneización

El discurso del Rey se ha centrado en los riesgos del individualismo radical y de la globalización sin límites, que pueden conducir tanto "a la indiferencia y la soledad". "Parece paradójico que sociedades tan interconectadas como las actuales estén tan llenas de personas que están solas o tienen problemas para comunicarse", ha lamentado.

Felipe VI ha advertido también sobre "una pulsión globalizadora que todo lo homogeneiza, que oscurece las diferencias y las singularidades, y que degrada la diversidad". El monarca ha señalado que este fenómeno favorece "comportamientos gregarios, sujetos muchas veces a los dictados –sutiles, pero persistentes– de una red, de un algoritmo, de una pantalla". Una reflexión con la que el Rey ha querido subrayar la importancia de preservar la identidad, la diversidad cultural y los valores humanistas frente a las dinámicas uniformadoras del mundo actual.

Frente a estos desafíos, ha defendido la necesidad de educar en valores, entendida como la búsqueda de equilibrio entre la comunidad y la persona. "Educar en valores es potenciar la vida en sociedad sin abandonar el universo moral que encierra cada uno de nosotros", ha explicado.

Asimismo, ha subrayado que la convivencia democrática "tiene su gran pilar en la educación" y que transmitir a las nuevas generaciones los principios y valores por los que se ha luchado es "darles las herramientas para construir su futuro".

Un mensaje de gratitud y continuidad

Felipe VI ha concluido su discurso agradeciendo a la Fundación Princesa de Asturias, a sus patronos y al pueblo asturiano "su afecto, entusiasmo y calidez cada otoño". "Gracias por hacer de estos premios una parte esencial de nuestra memoria colectiva", ha dicho entre los aplausos del público.

El acto de este año ha reafirmado el papel de la Princesa Leonor en la vida pública española, simbolizando el inicio de una nueva etapa en los galardones que llevan su nombre. Una edición marcada por la continuidad del legado de la Corona y su compromiso con la cultura, la ciencia y los valores humanistas.

El discurso del Rey ha sonado también a despedida, al ceder progresivamente el protagonismo a su hija, la Princesa de Asturias. Por primera vez, Leonor ha sido la encargada de clausurar los premios, un gesto que deja entrever que el próximo año podría ser ella quien asuma plenamente el papel de su padre en la ceremonia.