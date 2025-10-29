Juan Carlos I, ante la publicación de su libro de memorias: "Me van a atacar, tengo que comprar un escudo"

El miércoles 5 de noviembre se publica en Francia 'Reconciliación', el libro de memorias de Juan Carlos I realizado con la ayuda de la escritora francesa Laurence Debray. La promoción del libro, que llegará a España la primera semana de diciembre, ya ha comenzado este martes con un adelanto de la entrevista realizada por el periódico francés "Le Figaro" desde la residencia del ex Jefe de Estado en Abu Dhabi, donde habla sobre sus errores, su pasado, y el papel que atribuye a la monarquía en España.

Juan Carlos I explica que el libro se publica primero en Francia, antes que en España, para que la fecha no coincida con el 50 aniversario de la muerte de Franco ni con su proclamación como rey de España, el 22 de noviembre de 1975, y que lo hace porque "la democracia en España no cayó del cielo": "Dudé en escribir este libro, pero poco a poco me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni idea de quién era Franco ni de la transición democrática que siguió. ¡Y eso que los años 70 no están tan lejos! Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante 39 años al servicio de mi país".

Confiesa que escribió este libro en francés, después de haberlo intentado con dos plumas españolas, convenciendo finalmente a Laurence Debray para que se embarcara en esta aventura ya que le había gustado su libro titulado "Mon roi déchu" (Mi rey caído), donde ofrecía una visión "acertada de su larga y novelesca vida".

Durante las 512 páginas del libro, Juan Carlos narra su descubrimiento de España desde un internado familiar, a la edad de 10 años, y su relación casi filial con Franco: "Nos separaban cuarenta y seis años. Él no tenía hijos. Tal vez proyectara sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí. Incluso cierta ternura y benevolencia. Se tomaba el tiempo de verme con regularidad y mantener un diálogo constante". Además, recuerda una frase de su padre, Don Juan de Borbón. "Debes hablar y escuchar a quienes no están de acuerdo contigo: es lo único que me dijo y me repitió".

Asimismo, repasa todos los detalles de la transición: "¿Para qué puede servir un rey en estos tiempos? Para equilibrar y templar". Él insiste en que supo encontrar el equilibrio perfecto para poder dialogar con todas las opiniones políticas, "desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda". "Tras cuarenta años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva; es mi herencia", y recuerda cuando llegó al poder "tenía la brújula, pero no el plan" para llevar al país desde la dictadura de Franco hasta el régimen actual, y resume la sensación de vértigo que sintió cuando, a los 37 años, se convirtió en monarca absoluto de su país: "Durante dos años, tuve todos los poderes. El poder de indultar o refrendar la pena de muerte. No tuve que hacerlo, gracias a Dios, porque en aquella época, si hubiera dicho que no, los generales me habrían derrocado".

Se detiene largamente en el intento de golpe de Estado de 1981, donde trata de disipar las acusaciones de doble juego del rey con respecto a los golpistas y la traición de uno de sus amigos más cercanos, el general Alfonso Armada. "No hubo un golpe, sino tres golpes. El golpe de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre".

Por último, Juan Carlos I comenta en su entrevista el motivo de su exilio en Emiratos Árabes Unidos, explicando que si se marchó tan lejos de España fue "para ayudar" a su hijo. Según Le Figaro, el vínculo entre padre e hijo está "roto". Sin embargo, mantiene la esperanza de regresar algún día a su país: "Lo que más deseo, mientras viva, es tener un retiro tranquilo, restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, por encima de todo, regresar a España, a casa".

Asimismo, es consciente de que el libro generará polémica: "Me van a atacar, tengo que comprar un escudo".