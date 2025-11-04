David Beckham, nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

El exfutbolista británico David Beckham ha sido nombrado Sir este martes tras ser investido caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III. El nombramiento ha tenido lugar en una solemne ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor. La distinción, una de las más altas del Reino Unido, reconoce sus servicios al fútbol y a la sociedad británica.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid y la selección inglesa, de 50 años, fue incluido en la lista de honores del monarca el pasado diciembre, culminando así un reconocimiento que llevaba más de una década sobre la mesa. Emocionado, Beckham ha acudido acompañado por sus padres, David y Sandra, y por su mujer, Victoria Beckham, que tras el acto también adquiere el título de Lady Beckham.

Durante la ceremonia, el rey ha pasado su espada sobre los hombros del exfutbolista, sellando su ingreso oficial en la orden. "No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia", ha declarado el exfutbolista tras recibir la distinción.

Una ceremonia cargada de simbolismo

El ambiente se ha podido palpar el respeto y la solemnidad, en un acto cargado de guiños al pasado medieval de la monarquía británica. El acto ha tenido lugar en uno de los salones principales del castillo y –aunque ha sido un momento breve– el monarca ha dedicado varios minutos a conversar con el nuevo caballero, un gesto poco habitual en este tipo de investiduras.

Al finalizar, Beckham ha besado en la mejilla a Victoria y ha posado con su familia para la tradicional fotografía oficial, recordando la imagen de 2003 cuando recibió el título de Officer of the Order of the British Empire (OBE) por su carrera deportiva.

Victoria Beckham, tan elegante como siempre

Victoria Beckham ha acaparado todas las miradas con un diseño de su propia firma: el vestido Isabella, en color azul marino, de largo midi, escote cerrado y característico drapeado en la cintura. El modelo, de líneas minimalistas y elegantes, es uno de los más icónicos de su marca y ya ha había sido lucido por la reina Letizia, en tono verde lima, durante la recepción previa a la coronación de Carlos III en 2023. Por otro lado, la princesa Ariane de los Países Bajos también lo llevó en el Día del Príncipe de 2025.

El diseño, que alcanzó el sold out tras ser llevado por la reina en 2023, se ha convertido en una pieza emblemática del armario de las royals europeas y celebridades como Kendall Jenner o Bella Hadid. En esta ocasión, Victoria lo ha combinado con tacones negros brillantes, un minibolso a juego y un tocado con redecilla, siguiendo el protocolo y evocando su estilismo en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle.

Un caballero vestido por Lady Beckham

El propio David Beckham ha querido rendir homenaje a su esposa al confiarle el diseño de su look. El exfutbolista ha escogido un chaqué, confeccionado por su mujer Victoria.

"El rey Carlos III es el hombre más elegante que conozco; me ha inspirado para muchos de mis looks, y sin duda para este también. Vi fotos antiguas suyas con chaqué y pensé: 'eso es lo que quiero llevar'. Así que se lo pedí a mi esposa, y lo hizo", ha explicado Beckham a la prensa británica.

Un reconocimiento que llega con historia

El título de Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE) sitúa a David Beckham entre figuras como Elton John, Judi Dench o David Attenborough. A diferencia de la nobleza hereditaria, esta distinción no se transmite a sus descendientes, pero representa uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano británico por su contribución al país.

Con esta investidura, el exfutbolista cierra un largo capítulo de espera –su nombramiento como caballero sonaba desde 2011– y consagra su legado no solo en el deporte, sino también en la filantropía, tras dos décadas de compromiso con Unicef y diversas causas sociales.