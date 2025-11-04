El príncipe de Gales, Guillermo, protagonizó este lunes una escena tan inesperada como aplaudida en la playa de Copacabana, donde decidió dejar la formalidad a un lado y unirse a un grupo de jóvenes para jugar al vóley playa del Levante Institute, una escuela local de voleibol.

Antes de entrar a la arena, el heredero de la Corona Británica se descalzó, se remangó el pantalón y se quitó el reloj, gesto que despertó sonrisas entre los bañistas y curiosos que presenciaban el momento. El video, que rápidamente se hizo viral, muestra a un Guillermo sonriente, relajado y competitivo, lanzándose a la arena para impedir que la pelota cayera.

El encuentro se produjo durante su primera jornada en Brasil, en el marco de su visita oficial centrada en la promoción del Earthshot Prize, la iniciativa que impulsa para premiar soluciones a los grandes retos ambientales del planeta.

Además del partido de vóley, el príncipe subió al puesto de los socorristas de Copacabana.

Durante la jornada, Guillermo también recorrió otros lugares emblemáticos de Río de Janeiro, como el estadio Maracaná y el cerro del Pão de Açúcar, donde recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Eduardo Paes.

Fuentes del Palacio de Kensington explicaron que la elección de Brasil para esta gira se debe al "papel esencial del país en la lucha contra la crisis climática y la protección de la biodiversidad".

El príncipe concluirá su visita el jueves en Belém, sede de la próxima COP30, donde representará al Reino Unido y pronunciará un discurso sobre la cooperación internacional en materia ambiental.