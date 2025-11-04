La biografía autorizada de Juan Carlos I, El Rey. Conversaciones con Juan Carlos I de España, escrita por el fallecido José Luis de Vilallonga, regresará a las librerías españolas en una nueva reedición el próximo 4 de noviembre. La publicación, originalmente de 1993, busca recuperar la perspectiva única del monarca en medio del creciente interés editorial sobre su figura.

La obra, fruto de más de setenta horas de conversación entre el escritor y el rey, es considerada el testimonio histórico más importante de la etapa de don Juan Carlos como jefe de Estado.

Un relanzamiento estratégico

La nueva edición, a cargo de La Esfera de los Libros, coincide estratégicamente con la inminente publicación de Reconciliación, biografía del Emérito. Esta maniobra editorial sitúa la biografía de Vilallonga, el único libro que el monarca autorizó en vida, como el contrapunto oficial a los nuevos relatos.

Syliane Stella, viuda de Vilallonga y gestora de los derechos de autor de la obra, ha sido la encargada de abanderar este relanzamiento, tal y como ha contado en su intervención en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, en la que han intervenido Isabel González, Bea Miranda y Daniel Carande.

La única grabación que existe de Juan Carlos I, y porque no está claro cómo se ha realizado esta nueva biografía, Syliane Stella comentó: "Hace un año me preguntaron si quería reeditar el libro y dije que sí. No sabía que se estaba preparando otro libro. El libro de José Luis es histórico, cuenta aquella época con el Rey. Pero no sé nada del nuevo libro. Pero si habla de la primera época de don Juan Carlos hasta la democracia, eso ya está en el libro de José Luis".

"Como toda la gente mayor, cuando llegas a una cierta edad quieres estar con tu familia, con sus hijos, o creo que con este libro es lo que está pidiendo (...) él quiere explicarse, no sé si habrá conseguido explicarse bien. Quiere decir basta ya, yo también quiero hablar", ha comentado sobre la nueva biografía que verá a la luz, escrita por la francesa.

Sobre si su marido hubiese aceptado escribir estas nuevas memorias, Syliane lo tiene claro: "Si José Luis se le hubiese preguntado por hacer esta Reconciliación, o lo habría tratado de otra forma o le habría dicho que no (...) José Luis era español, conoce la historia de España, la otra escritora es francesa". Cree que don Juan Carlos "es un señor mal aconsejado": "Puede ser que esta chica le haya contado algo. Hablo por José Luis, él le hubiese dicho: 'No señor'. No reconozco al Juan Carlos actual, porque estas nuevas memorias no me gustan. Es un verdadero español, le gusta la vida, le gusta reírse, pero estas memorias no las entiendo".

Las cintas grabadas por Vilallonga, están en manos de su viuda, pero jamás se escucharán: "Esas cintas las tengo yo, pero son el material con el que el escritor trabajó. Es algo privado, pese a que tengan un valor histórico".

El impacto histórico de "El Rey"

Publicado originalmente por Plaza & Janés, El Rey supuso en su momento una obra de gran calado, donde Juan Carlos I abordaba temas delicados de su vida personal e institucional, incluyendo referencias a su relación con Adolfo Suárez o los entresijos del 23-F. Su éxito de ventas demostró el enorme interés del público por conocer la versión más íntima y directa del monarca.

La reedición de Vilallonga se presenta así como un documento esencial para entender la figura de Juan Carlos I desde su propia voz, tal y como fue recogida por el aristócrata, escritor y periodista.