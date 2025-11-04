Los Reyes reciben con honores al sultán de Omán tras dos años de anomalía institucional

Don Felipe y Doña Letizia han recibido este martes en el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, en la ceremonia de bienvenida con la que inicia su visita de estado a España.

Desde mayo de 2023, cuando tuvo lugar la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, España no había vuelto a recibir una visita al más alto nivel, sin duda una anomalía institucional. Una visita que servirá para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre España y Omán. La última visita de Estado que recibió España del sultanato de Omán fue en 1989, cuando reinaba Qabus Bin Said.

En una fría mañana, los reyes han recibido al sultán a pie de coche. El sultán, que llegó ayer por la tarde a nuestro país y se ha instalado en el Palacio de El Pardo, ha acudido a España sin la compañía de su mujer la reina Sayyida Ahad bint Abdullah bin Hamad Al Busaidiyah, ya que no suele acompañar a su marido en viajes oficiales, a pesar de tener un rol muy activo en su país.

Una vez que han saludado a su invitado, los reyes y el sultán han subido a la tarima real, donde se le han rendido honores con 21 salvas de ordenanza mientras sonaban los himnos de ambos países.

Los Reyes y el sultán de Omán en la tribuna de honor

El sultán de Omán ha lucido la vestimenta tradicional, compuesta por una túnica negra con bordados en oro y un turbante blanco, aunque sin el tradicional 'khanjar', la daga curvada que simboliza la identidad omaní y que forma parte tanto de su vestimenta tradicional como de la bandera y escudo del país.

Seguidamente, Don Felipe y el sultán han pasado revista y después han saludado a las autoridades presentes en la ceremonia como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Desde allí se ha trasladado al Senado, donde ha pronunciado unas palabras y posteriormente, hasta la Plaza de la Villa donde ha recibido las llaves de oro de la ciudad de Madrid. Posteriormente, acudirá al Palacio de La Zarzuela para mantener una reunión de trabajo con el rey, y después un almuerzo. A las 20:00 horas, los reyes ofrecerán una cena de gala en honor de su invitado en el Palacio Real.

Los Reyes y el sultán de Omán en el interior del Palacio Real

Para la ceremonia de bienvenida al sultán de Omán en el Palacio Real, Doña Letizia se ha decantado por un abrigo negro, del que se veía una lazada de color gris que corresponde a un vestido de Pertegaz que estrenó en 2019, y que no hemos podido ver debido a la baja temperatura a esa hora de la mañana. Lo ha complementado con un bolso de Carolina Herrera, y salones de 'tacón sensato' de Magrit.

Asimismo, y como es tradicional en las visitas de Estado, tendrá lugar el intercambio de las condecoraciones de las órdenes más prestigiosas de cada país. El Boletín Oficial del Estado publicaba la concesión al sultán del Collar de la Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas de España, mientras que Don Felipe recibirá el Collar de la Orden de Al Said, y Doña Letizia el de la Orden de Omán.