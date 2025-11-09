Carlos III y la Familia Real británica lideran el solemne homenaje a los caídos en el Día del Recuerdo

Como cada segundo domingo de noviembre, Reino Unido ha rendido homenaje a los caídos en el 'Remembrance Day' (Día del Recuerdo) que ha tenido lugar en el Cenotafio de Whitehall de Londres, corazón del homenaje a los caídos en acto de servicio así como a los veteranos de las Fuerzas Armadas. Se trata de una jornada que tanto en el Reino Unido como en algunos países de la Commonwealth se vive con mucho respeto y arraigo.

Este 'Día del recuerdo' se instauró en 1919 por el rey Jorge V, bisabuelo del rey Carlos III, como homenaje a los caídos civiles y militares en la Primera Guerra Mundial y a los sacrificios de los soldados y civiles en tiempos de guerra, fijándose el 11 de noviembre, día que marcó el final de la Guerra. Con el paso del tiempo, se aprovecha este día para recordar a las víctimas de otros conflictos bélicos posteriores.

On Remembrance Sunday, we pause to reflect on the extraordinary bravery and sacrifice of all who have served - and continue to serve - in defence of our freedoms. We remember them, today and always. pic.twitter.com/gwzo5McyIC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 9, 2025

Un acto al que no ha faltado el rey Carlos III de Inglaterra, acompañado por la reina Camila, así como por miembros de la Familia Real británica como los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, el duque de Kent y los duques de Gloucester. Los hombres, vestidos de militar, y las mujeres de luto riguroso, con la amapola roja tradicional de este día, que procede del poema 'In Flanders Fields', escrito por el teniente coronel médico John McCrae en 1915. Este describió cómo, tras una sangrienta batalla en los campos de Flandes, crecían las amapolas, y desde entonces estas se convirtieron en un emblema de sacrificio y esperanza.

We remember them. On behalf of the nation, The King lays a wreath at the Cenotaph during the annual Service of Remembrance. Wreaths were laid by The Prince of Wales, and The Duke of Edinburgh, and on behalf of The Queen, and The Duke of Kent. pic.twitter.com/iWInv0LUOw — The Royal Family (@RoyalFamily) November 9, 2025

La princesa de Gales ha lucido un elegante vestido-abrigo negro de corte estructurado y cuello alto con una bufanda negra con volantes y tocado negro. No ha faltado la amapola en la solapa y el broche. Ha lucido los pendientes de perlas de la princesa Diana, regalo de la joyería Collingwood en 1981, con motivo de su compromiso con el rey Carlos.

El acto comenzó con dos minutos de silencio en honor a los hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio del país durante las dos Guerras Mundiales. Una vez concluido, y después de un largo aplauso, ha comenzado la ceremonia de colocación de las coronas de amapolas a los pies del Cenotafio, y ha finalizado con la música de las gaitas escocesas.